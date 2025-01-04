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SEVENTOEIGHT團名由來曝光 「他」遭跪求：賞我巴掌

記者梅衍儂／即時報導
SCOOL其他參賽者也都到場支持SEVENTOEIGHT。(記者沈昱嘉／攝影)
SCOOL其他參賽者也都到場支持SEVENTOEIGHT。(記者沈昱嘉／攝影)

台韓合作的選秀節目「SCOOL」最終選出7人出道，以全新團名「SEVENTOEIGHT」亮相，隊長則是曾為男團「All in 5」的陳麒文，他們4日在台北信義區街頭舉辦簽唱會，節目中其他32位人氣參賽者也到齊，現場粉絲尖叫不已。

談到團名緣由，陳麒文解釋：「7是幸運數字，很幸運有粉絲愛我們，8是無限，代表跟粉絲之間有無限未來，未來會一起走。」忙內帝翁也說很喜歡這團名，覺得很好記，「很多韓國前輩團名都是以數字為主，像2NE1，數字比較好記，很親民很適合」。

團員王學駿前一天節目太累，結束後吃水餃又吃雞排，自認臉變腫；帝翁則分享自己的消水腫秘方：「用橡皮筋綁耳朵綁10到15分鐘，會變紅，再按摩臉，兩邊都要綁。」陳麒文也認證：「真的有差，綁完臉會立體一點。」

朴鎮佑是唯一的韓籍成員，是否已適應台灣生活？他表示大家都很照顧他，不過台灣溫差大，讓他有點想家，但很喜歡臭豆腐、蛋餅、麻糬冰等美食。

而陳麒文人氣極高，現場有粉絲對他高舉「麒文，賞我巴掌」的應援牌，讓他哭笑不得，尷尬說：「我真的不知道粉絲為什麼要我賞他巴掌，暴力不好啦。」鄭美祥聽了則解釋：「可能麒文平常給人霸道總裁的感覺吧，讓人會心癢癢的那種。」

男團「SEVENTOEIGHT」簽唱會。(記者沈昱嘉／攝影)
男團「SEVENTOEIGHT」簽唱會。(記者沈昱嘉／攝影)
男團「SEVENTOEIGHT」吸引許多粉絲。(記者沈昱嘉／攝影)
男團「SEVENTOEIGHT」吸引許多粉絲。(記者沈昱嘉／攝影)
U:NUS成員蔡承祐（左四）現身探班，送健身三寶盼SEVENTOEIGHT操成六...
U:NUS成員蔡承祐（左四）現身探班，送健身三寶盼SEVENTOEIGHT操成六塊肌男團。（記者沈昱嘉／攝影）

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