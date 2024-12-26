「韓網最想看他談戀愛」男秘書女霸總治癒愛情 爆紅預定

李浚赫與韓志旼出演的「我的完美秘書」備受期待。（取自SBS）

2024年好看韓劇 不少，像是《淚之女王》創造傲人收視，而《背著善宰跑》則成為年度黑馬，在一片不看好的聲浪中殺出重圍。2025年有什麼呢？浪漫愛情劇《我的完美秘書》即將在1月3日開播。

《我的完美秘書》由韓志旼、李浚赫主演，劇情講述韓志旼飾演的姜智允是一名獵頭公司的CEO ，自信直爽同時還有美貌，她花5年的時間讓公司上升為業界第2。由於將全部精力都投入到工作中，她幾乎無暇顧及其他事務，因而每次行動都會帶來各種意外。

李浚赫飾演的「劉恩浩」則是一名獨自扶養6歲女兒的單親爸爸，同時也是姜智允的秘書，外型高大帥氣的他也有溫柔的一面。在激烈的獵頭行業中，恩浩為如同孤島般孤軍奮戰的智允注入了人情溫暖。他也主動為員工們的事務奔走解決，預告了史無前例的「完美秘書型男主」形象。

有別於過去劇情總是喜歡把「霸總」設定在男主角身上，這次顛倒過來，女CEO與男秘書會擦出什麼樣的火花，讓許多觀眾很期待。特別是外型斯文帥氣的李浚赫出道多年鮮少在愛情劇裡擔任主角，《我的完美秘書》劇照一公開網友們紛紛表示：「怎麼會有人一直變帥」、「李浚赫終於用這張臉演愛情劇了」、「我就說李浚赫應該拍愛情劇！」「一看就是非常老套的劇情，但顏值壓倒了一切」。