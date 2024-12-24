成軍40年 傳奇樂團The Jesus And Mary Chain將訪台

The Jesus And Mary Chain（JAMC）樂團將訪台開唱。圖／ULC Presents提供

「金曲歌后」鄭宜農應The Jesus And Mary Chain（JAMC）樂團之邀，將擔任明年演唱會助陣嘉賓，她說：「這場演出承載了我們這一代聽團仔的情懷，可以為這樣的場景獻聲是特別的事。我會輕鬆愉快地上台，因為我想這些大哥們應該也不會太矜持。」

影片來源：YouTube@UPROXX Indie Mixtape

The Jesus And Mary Chain（JAMC）樂團今年歡慶成軍40周年，以其獨特的吉他噪音和情感深刻的音樂風格，影響著一代又一代的樂迷。他們原定7月訪台開唱，是全球巡演亞洲區的唯一場次，卻受颱風衝擊取消，當時JAMC團隊承諾會盡快安排其他檔期，如今將在明年1月8日唱進Legacy Taipei，戲稱此次演出是更進化版的「40.5周年演出」。