金世正「酒醉羅曼史」愛用包款 通勤族知性穿搭學起來

金世正在韓劇「酒醉羅曼史」斜背泥褐色Roseau水桶包。圖／Longchamp提供

韓星金世正再度合作「社內相親」的導演朴繕虎，與李鍾元共演全新浪漫喜劇「酒醉羅曼史」。劇中金世正飾演個性爽朗熱情的酒類公司銷售女王，遇上李鍾元演出的性格敏感細膩的釀酒廠代表，展開反差愛。身為Longchamp品牌大使的金世正，劇中同樣愛用Longchamp包款，包括Roseau、Le Pliage、Daylong等系列包款，演繹魅力的日常、通勤穿搭 。

金世正飾演的酒商業務，劇中造型以襯衫、背心和褲裝等日常通勤穿搭為主，包款也偏好簡約俐落設計，以經典黑、棕、米色為主要色調，劇中穿搭，特別適合喜歡知性風格穿搭的上班族參考搭配。

像是金世正身穿著條紋襯衫，斜背一款黑色Roseau手提包，這款包款特色為精緻牛皮包身上點綴著金屬竹節扣，為簡約穿搭賦予亮點。男主角李鍾元與金世正展開第一次約會時，她換上一身白色套裝，搭配白紙色Roseau手提包，呈現清新的輕盈感。