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金鐘視帝醉後鬧事 爆「酗酒」愧疚搞失蹤背後心酸

記者陳慧貞／即時報導
庹宗華演出「不如海邊吹吹風」。圖／大川大立提供
庹宗華演出「不如海邊吹吹風」。圖／大川大立提供

庹宗華曾以「孤戀花」拿下金鐘視帝，多次獲金鐘獎提目，演技精湛有目共睹，不過昔日他卻曾爆出酒後失態鬧機事件，之後他行事轉低調，日前透露已戒菸、戒酒2年，沒想到人生如戲，他在新戲「不如海邊吹吹風」飾演的里長伯也上演酗酒戲碼，劇中也揭露背後心酸故事，暗藏沉重洋蔥親情。

被問戒菸、戒酒原因，庹宗華坦言，以前常喝到爛醉，甚至到忘我境界「不知自己身在何處」，但疫情之後想換一種生活方式，希望下半輩子善待自己，認為「生命太短暫，把自己照顧好，可以玩得更久」，於是他說戒就戒，連醫生都嚇一跳，甚至還想找他代言。

在「不如海邊吹吹風」中，庹宗華飾演的福壽伯當年和郭雪芙的父母一起遭遇船難，自己隻身安全回來，但他因內心過於愧疚竟酗酒鬧失蹤，扮演郭雪芙奶奶的洪慧芳安慰道：「至少你平安回來！我早就把你當成自己的兒子了。」這份無條件的關愛讓觀眾不禁潸然淚下，又說：「只有你和家人過得好，才能讓逝去的人安心。」這句話不僅治癒了劇中角色，郭雪芙戲外也感性說：「整個海風里都很有向心力，有誰發生了什麼問題，大家都會一起去解決！」

新加坡演員洪慧芳將「奶奶」一角演得絲絲入扣，角色對孫女郭雪芙自幼失去雙親的關愛和心疼全寫在臉上，讓網友封她為「全民奶奶」，她還擔任起孫女的愛情助攻手，知道孫女在父母忌日這天特別脆弱，奶奶特地提醒陳柏霖飾演的白引默多關心對方。郭雪芙談到這段祖孫情，她表示拍攝時完全不用特別培養感情，「自然而然覺得她就是奶奶，因為她的臉龐總是帶著溫暖燦爛的笑容，很榮幸可以當她戲裡的孫女。」

「不如海邊吹吹風」郭雪芙(右)細心照顧奶奶洪慧芳。圖／大川大立提供
「不如海邊吹吹風」郭雪芙(右)細心照顧奶奶洪慧芳。圖／大川大立提供

新加坡 疫情

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