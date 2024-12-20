2024回顧／1周內3巨星殞落 最讓粉絲震驚悲痛

瓊瑤於12月初翩然離去，震驚社會各界。本報資料照片

2024年剩不到兩周即將結束，回顧今年，演藝圈發生不少大新聞，有喜也有悲有震驚，有口水也有人設翻車，尤其這12月，一周內竟走了3個超大咖名人，每一個，在粉絲心中都象徵著一個時代的結束。我們整理出年度10大新聞，帶大家一起回顧這多變的2024。

一、12星殞落：12月劉家昌、瓊瑤、日星中山美穗接連過世，讓人震驚且惋惜。瓊瑤在另一半平鑫濤過世5年後，選擇以極端方式輕生，享壽86歲，生前就已交代不做七、不公祭、花葬等堅持，翩然離開這世界。

而就在瓊瑤走的前2天，另一位傳奇人物劉家昌則癌逝，享壽83歲。劉的家屬也遵循他生前意願，僅低調在大陸山西舉行追思，劉生前和前妻甄珍及兒子章立衡（原名劉子千）爆爭產醜聞，章雖想送父親最後一程卻不得其門而入。

資深音樂人劉家昌因肺癌離世，享壽83歲。本報資料照片

中山美穗則在家中浴室過世，英國天團「一世代」連恩佩恩在飯店墜樓身亡，「法國第一美男子」亞蘭德倫在家中安詳逝世。

中山美穗驟逝，也讓她的舊作「情書」重見天日。圖／可樂電影提供

韓星宋再臨因陷情緒低潮選擇走上絕路。而以「臥虎藏龍」、「唐伯虎點秋香」的港星鄭佩佩享壽78歲；另一位香港武星徐少強因食道癌病逝，讓人惋惜的是，他第3任妻子在幫辦後事時，也因心臟病發追隨而去。

汪建民因肺腺癌過世，走之前還在上各節目通告，名嘴張友驊在颱風天摔倒離世，資深演員石英則因自然老化病逝。

二、周杰倫 搶票風波、阿妹攻大巨蛋：周杰倫相隔7年在台開唱，成為第一位在大巨蛋開唱的歌手。頂著這殊榮，周杰倫4場將近15萬張票一開賣全售光，周董演唱會的火熱，不但一票難求，也引發各種社會議題，比如出現一張票30萬的黃牛怪象，更延伸出詐騙、偷票，沒買到票的網友發起到大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會的活動，意外帶起大巨蛋地下美食街的商機。

周杰倫於年底首登大巨蛋，掀起搶票熱潮。圖／杰威爾音樂提供

而天后張惠妹現身周董最後一場演唱會的包廂，帶來3首歌為自己緊接在後的演唱會暖身，這段可愛的插曲也成為周杰倫整個演唱會系列的最大彩蛋。

三、張學友與劉德華 演唱會生病、颱風攪局：天王張學友、劉德華今年接力登上小巨蛋開唱，雙雙能歌善舞，吸引滿場歌迷全力相挺，也因檔期安排緊密，兩人雖小心翼翼照顧身體，張學友卻不慎罹患RSV（呼吸道融合病毒），強忍到最後一刻停辦專心休養，並宣布延期至明年3月；劉德華則是首場遇到颱風攪局，停辦後火速協調補場時間，成功於51小時內完成4場演出。

張學友今年來台開唱，不慎罹患RSV（呼吸道融合病毒）。圖╱摘自微博

劉德華在小巨蛋51小時連唱4場，成功刷新里程碑。圖／台灣映藝提供

四、唐治平脫序、孫安佐泰國呼麻：狄鶯和孫鵬的愛子孫安佐好不容易沉寂一段時間，今年4月爆出赴泰國旅遊使用大麻後失控，私闖民宅脫褲露下體，之後還攜帶瓦斯火槍現身台北信義區，並試圖當場實測，引發騷動，甚至一度涉槍砲罪遭約談，事後孫安佐在入伍前剃頭秀中還形容：「只是帶大型的打火機而已。」

唐治平今年6月因為母親離世，堅不認屍引起討論。本報資料照片

唐治平近幾年來演藝事業發展不順，6月母親過世後，除了堅不認屍，又經常被目擊失常地在街上遊走，脫序行為令人擔憂，在多方友人的幫忙下，新工作似有轉機。

五、江蕙、方文琳罹癌：台語歌后江蕙封麥9年後復出，登上國慶晚會拿下最高收視，然而風光背後是辛苦抗癌之路。她以親筆信述說遭遇生死交關，靠服藥完成封麥演唱會，治療期間一度失聲，獨自承受病痛令人不捨，重生的她決定把握當下，要為歌迷以及自己繼續高歌，然而造化弄人，她的閨密方文琳罹患食道癌，幸經治療無大礙，姐妹攜手繼續打拚。

六、徐乃麟、楊繡惠口水戰：楊繡惠9月突然在臉書宣布因為被某大哥罵「妳最賤」不再上某節目，事後她承認說的就是徐乃麟，起因是她錄「天才衝衝衝」時玩遊戲「急中生智ㄅㄆㄇ」，抽到「ㄐ」字，楊繡惠因為答不出來，徐乃麟便脫口「妳很賤的賤」，楊繡惠認為徐乃麟是在辱罵她，徐乃麟則解釋只是在做效果，新聞延燒超過一周，後來是曾國城出面居中調解，徐乃麟和楊繡惠同台破冰，事件才終於落幕。

楊繡惠（左）、徐乃麟一抱泯恩仇。本報資料照片

七、結婚生子：今年演藝圈結婚、生子喜訊不斷，劉冠廷和孫可芳3月升格當爸媽，兒子「小太陽」平安誕生；金鐘視帝傅孟柏女兒在10月2日出生，當天還遇到颱風山陀兒來襲；27歲歌手高爾宣10月底宣布大9歲歌手老婆芮德剖腹生下女兒「米玲」，年輕新手爸正在努力育兒。

劉冠廷(左)與孫可芳3月升格當爸媽。圖／摘自臉書

施名帥與朱芷瑩8月23日男方生日當天宣布結婚喜訊，其實小兩口早在去年5月20日就登記結婚；歐陽妮妮6月被張書豪求婚成功，7月登記結婚，9月閃電宣布「帶球嫁」懷孕，性別派對則確定是懷了男寶寶，讓「女子宿舍」的歐陽家都很期待。

八、陳沂被打、謝震廷拿刀：2月網紅陳沂等紅燈過馬路，突遭黑衣男子正面揮拳猛踹，嚇到不斷閃躲，後來路人出手相救，陳沂事後驗傷提告，並開記者會痛訴遇襲經過。另外金曲歌手謝震廷今年1月拿水果刀意圖傷害前女友，遭到警方當場逮捕並送往醫院，但他事後聲稱帶刀只是為了防身，並未傷害他人。

陳沂今年2月突被黑衣人毆打，驚嚇開記者會。本報資料照片

九、汪小菲大鬧大S 家：3月汪小菲到前妻大S位於信義區的豪宅大聲咆哮，放話「要上樓找徐熙媛算帳」，警衛見狀趕緊報警，警方獲報後趕到現場，汪小菲情緒恢復穩定，不料晚間又二度闖前妻住處，被警方帶往派出所，他聲稱是要舉報大S長期濫用藥物，最後未完成報案程序便匆匆離開，留下現場錯愕的媒體，而他當天穿的名牌T恤因為太皺，還一度成為熱門話題。

汪小菲今年3月曾經大鬧大S家，成為社會話題。本報資料照片

十、鄭雨盛、崔敏煥、朱軒洋感情處理不當，人設翻車：2024年演藝圈不少渣男現形。朱軒洋和吳卓源在拍攝電影時曖昧不清，正牌女友忍無可忍和他分手。朱軒洋最終兩頭空，感情處理不當也衝擊他的形象和事業，只能不停道歉再道歉。

南韓影帝鄭雨盛則是閃電當爸，他承認未婚生子，和性感辣模「鬧出人命」，但雙方並無結婚打算。原來他本就有穩定交往的女友，和辣模只是逢場作戲。甚至爆出他女友不只一位，讓影迷瞠目結舌。