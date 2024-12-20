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台女星悲曝「家人」在懷中斷氣 母受刺激失憶嚇壞全家

記者陳慧貞／即時報導
魏蔓2年前痛失愛犬。圖／摘自臉書
魏蔓2年前痛失愛犬。圖／摘自臉書

魏蔓、張睿家出席大愛劇「血．拾人生」首映會，劇中2人飾演夫妻，談到劇中經歷艱辛抗癌路，戲外，魏蔓曾經歷14歲愛犬的離世，突然體會「死亡」如此接近，更提到媽媽還因太過悲痛竟短暫失憶，長達8小時完全記不得發生過的事，對於家中愛犬離世，媽媽甚至抓頭崩潰：「牠走了啊？什麼時候走的？」突如其來的反應，嚇壞全家人。

魏蔓的愛犬2年前突因健康出狀況，短時間內病況急轉直下，為了照顧愛犬，魏蔓日日無法成眠，時刻注意狗狗的突然抽搐、失禁，結果在一次緊急將愛犬送到獸醫院途中，卻在魏蔓懷中斷氣，人生第一次經歷「家人」離世，她難過又無助：「我突然體會到死亡對我來說會反作用力這麼大，接下來就是我爸媽，覺得每個人都會走，那到底要怎麼說再見，也感覺自己很廢，要走之前不知道自己可以做什麼。」

魏蔓家中成員白天都忙工作，平日媽媽和愛犬相處時間最長，在把狗狗遺體帶回家，等待殯儀館人員來接走的過程中，全家人因失去重要成員，全體陷入哀傷，爸爸突感肚子餓，媽媽到廚房幫爸爸煮麵，看著鍋裡的水滾，下一秒竟突然失憶，驚慌自問：「為什麼要煮水？」還失控抓著頭髮說什麼都不記得了，不敢相信狗狗已經走了，還追問「弟弟是不是也走了，我是不是忘記弟弟 ？」魏蔓和爸爸被媽媽的行為嚇到，還急忙將狗狗的遺物都收起來，深怕刺激到媽媽，全程握著媽媽的手，給予陪伴安慰，拿出家中相簿，經歷8小時，才讓媽媽逐漸想起來，之後再也沒發生過失憶狀況。

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