我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州宣布進入禽流感緊急狀態

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

林依晨感謝追求完美個性 首監製「失明」衝進鹿特丹影展

記者陳穎／即時報導
林依晨(左)和吳可熙在「失明」是學姊妹，有曖昧情愫。圖／周子娛樂提供
林依晨(左)和吳可熙在「失明」是學姊妹，有曖昧情愫。圖／周子娛樂提供

林依晨監製的電影「失明」，在近日最新公佈的2025 年「鹿特丹國際影展」（IFFR）中入選金虎獎主競賽單元(Tiger Competition)。這是台灣電影繼2012年趙德胤的「歸來的人」睽違13年後再次入選「鹿特丹影展」金虎獎主競賽單元的肯定。林依晨表示，非常開心，非常感謝所有幕前幕後演員與工作人員們共同的努力，期待能讓更多觀眾切身感受到這個既傷痛又美好的愛情故事。

由新銳導演周美豫執導，林依晨、黃茂昌擔任監製的電影「失明」，林依晨表示，感謝所有幕前幕後演員與工作人員們共同的努力，尤其感謝導演周美豫，一路從經紀專業，又進修導演創作，且獲得專業肯定，很感謝她處女座永遠朝完美修正的個性，成就了這部片，也拓寬了我在創作上更多樣的可能性。

電影「失明」主演陣容包含林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠等實力派演員，將在2025鹿特丹影展中全球大首映，林依晨表示，非常期待也非常緊張，努力嘗試從我們創作團隊特有的視角，去討論這個同時具在地特色與普世性的故事，希望能讓觀眾們有深刻的觀影感受。

主演吳可熙也說：「這是一部極具挑戰又有成就感的作品，十分感動，期待電影能盡快與大家見面」主演劉敬也表示，非常期待電影的首映，「這是我第一部長片作品，有點小緊張，期待自己在大螢幕上會是怎麼樣的感覺，能參與這部電影我與有榮焉。」

電影「失明」改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，是導演周美豫的第二部長片，在2020金馬創投入選FPP、2024金馬創投入選WIP，並榮獲「台北文創劇作獎」大獎的肯定，此次又接著獲選鹿特丹影展老虎競賽單元。

林依晨在「失明」飾演「許書儀」是世俗眼光中賢妻良母。圖／周子娛樂提供
林依晨在「失明」飾演「許書儀」是世俗眼光中賢妻良母。圖／周子娛樂提供

上一則

看不下去 周杰怒斥「別再消費瓊瑤」：她早就活明白了

下一則

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

延伸閱讀

「金孫爆富攻略」晉奧斯卡15強 祖孫情催淚 創造歷史

「金孫爆富攻略」晉奧斯卡15強 祖孫情催淚 創造歷史
天生的電影臉… 「謀女郎」劉浩存獲讚大花幼年體

天生的電影臉… 「謀女郎」劉浩存獲讚大花幼年體
BOUCHERON、PIAGET 閃耀釜山影展

BOUCHERON、PIAGET 閃耀釜山影展
林依晨首次監製電影《失明》 獲「臺北文創劇作獎」

林依晨首次監製電影《失明》 獲「臺北文創劇作獎」

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
林青霞分享70歲生日慶生照。(摘自微博)

林青霞比基尼舊照曝光 與鄧麗君海邊比美

2024-12-11 19:55

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積

人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積
「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換

「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換
蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」
冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運

冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運