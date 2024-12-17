我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約明年調漲最低時薪 這些人別忘了查看工資單

川普行情消退 道指連跌9交易日 46年來首見

美女記者被前輩性侵 大牙感同身受抱抱力挺：善待自己

記者陳穎／即時報導
伊藤詩織(左起)、大牙、王為森相見歡。圖／大牙提供
伊藤詩織(左起)、大牙、王為森相見歡。圖／大牙提供

日本女記者伊藤詩織繼2017年將自身遭受性暴力的經歷寫成書「黑箱：性暴力受害者的真實告白」後，親自擔任導演將整起事件製作成紀錄片「黑箱日記」，雖然本片遲遲無法在日本播映，卻已在國際各大影展引發廣大迴響。本片於13日在台灣正式上映，伊藤詩織也於15日繼金馬影展後，再度訪台與台灣觀眾進行近距離交流，連兩天舉辦三場映後座談，與近七百名觀眾相見歡。

座談上，伊藤詩織除了與觀眾分享自己一路以來自我療癒的心路歷程，也在聽見觀眾哽咽分享曾遭遇性暴力的經驗時，緩緩走到觀眾身旁給予溫暖的擁抱，並溫柔地分享自身與家人面對這起事件的經驗，「我們同樣身處在東亞文化圈，我們的父母為了保護我們，會希望我們噤聲、低調地生活，因為他們知道外面的世界對於性暴力受害者有很多不友善，而事實也確實如此。

我的妹妹是Z世代，她更是明白網路霸凌會造成的嚴重傷害，因此他們基於『為我好』的前提，本來也都不贊成我站出來。」昨日16日京站威秀影城映後場，台灣女星大牙周宜霈也現身觀影，並於活動結束後與導演伊藤詩織見面交流，兩人擁抱了多次，並不斷鼓勵彼此，相約要繼續好好照顧自己、好好生活。大牙當晚也在個人社群感性表示，「我也告訴她某些情緒和記憶早已被我扔進我的『黑箱』裡封存。我以為看不見摸不到我就是康復痊癒了，原來傷痕是一直在的，謝謝她的紀錄片提醒我要更善待自己、貼近自己內心的感受。」

此次訪台的三場映後座談觀眾性別比也讓伊藤詩織感到驚喜，「我很高興也很驚訝台灣會有這麼多男性朋友來看這部電影，謝謝你們的參與！」伊藤詩織也表示，這一年走訪了許多國家和影展，她發現儘管很多男性沒有經歷過性相關的暴力，但卻或多或少也經歷過權力不對等所造成的暴力傷害，而「黑箱日記」所陳述的內容，除了性暴力之外，也有很大一部分在探討是這種濫權導致的「黑箱」暴力。

映後座談現場也有男性觀眾向伊藤詩織提問，「假如身邊的女性朋友分享了自己遭遇到這樣的不幸，作為一名男性該如何陪伴她？」對此，伊藤詩織回答，「你能做的就是陪伴她、相信她，不要隨意評斷、批判她，然後也邀請更多男性朋友來看「黑箱日記」。」

日本

上一則

星二代招認是動漫迷 取經宮﨑駿獻聲「魔戒」動畫

延伸閱讀

台中市逾百名學童疑遭教練性侵 25人提告

台中市逾百名學童疑遭教練性侵 25人提告
「冬季兩項」教練性侵女選手 美奧委會勒令停職

「冬季兩項」教練性侵女選手 美奧委會勒令停職
已入獄4年…藝人秦偉性侵遭判7年 3次假釋被駁回

已入獄4年…藝人秦偉性侵遭判7年 3次假釋被駁回
華埠80歲嫗遭性侵 地檢倡強化應對「陌生人襲擊」

華埠80歲嫗遭性侵 地檢倡強化應對「陌生人襲擊」

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29

超人氣

更多 >
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買

華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買
遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…
哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻

哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌