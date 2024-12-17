美女記者被前輩性侵 大牙感同身受抱抱力挺：善待自己

伊藤詩織(左起)、大牙、王為森相見歡。圖／大牙提供

日本 女記者伊藤詩織繼2017年將自身遭受性暴力的經歷寫成書「黑箱：性暴力受害者的真實告白」後，親自擔任導演將整起事件製作成紀錄片「黑箱日記」，雖然本片遲遲無法在日本播映，卻已在國際各大影展引發廣大迴響。本片於13日在台灣正式上映，伊藤詩織也於15日繼金馬影展後，再度訪台與台灣觀眾進行近距離交流，連兩天舉辦三場映後座談，與近七百名觀眾相見歡。

座談上，伊藤詩織除了與觀眾分享自己一路以來自我療癒的心路歷程，也在聽見觀眾哽咽分享曾遭遇性暴力的經驗時，緩緩走到觀眾身旁給予溫暖的擁抱，並溫柔地分享自身與家人面對這起事件的經驗，「我們同樣身處在東亞文化圈，我們的父母為了保護我們，會希望我們噤聲、低調地生活，因為他們知道外面的世界對於性暴力受害者有很多不友善，而事實也確實如此。

我的妹妹是Z世代，她更是明白網路霸凌會造成的嚴重傷害，因此他們基於『為我好』的前提，本來也都不贊成我站出來。」昨日16日京站威秀影城映後場，台灣女星大牙周宜霈也現身觀影，並於活動結束後與導演伊藤詩織見面交流，兩人擁抱了多次，並不斷鼓勵彼此，相約要繼續好好照顧自己、好好生活。大牙當晚也在個人社群感性表示，「我也告訴她某些情緒和記憶早已被我扔進我的『黑箱』裡封存。我以為看不見摸不到我就是康復痊癒了，原來傷痕是一直在的，謝謝她的紀錄片提醒我要更善待自己、貼近自己內心的感受。」

此次訪台的三場映後座談觀眾性別比也讓伊藤詩織感到驚喜，「我很高興也很驚訝台灣會有這麼多男性朋友來看這部電影，謝謝你們的參與！」伊藤詩織也表示，這一年走訪了許多國家和影展，她發現儘管很多男性沒有經歷過性相關的暴力，但卻或多或少也經歷過權力不對等所造成的暴力傷害，而「黑箱日記」所陳述的內容，除了性暴力之外，也有很大一部分在探討是這種濫權導致的「黑箱」暴力。

映後座談現場也有男性觀眾向伊藤詩織提問，「假如身邊的女性朋友分享了自己遭遇到這樣的不幸，作為一名男性該如何陪伴她？」對此，伊藤詩織回答，「你能做的就是陪伴她、相信她，不要隨意評斷、批判她，然後也邀請更多男性朋友來看「黑箱日記」。」