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分手富二代挨酸豪門夢碎 蔡瑞雪崩潰喊：我不是拜金女

記者陳慧貞／即時報導
蔡瑞雪出席「回憶暫存事務所」記者會。(記者吳致碩／攝影)
蔡瑞雪出席「回憶暫存事務所」記者會。(記者吳致碩／攝影)

台灣女藝人蔡瑞雪與微風廣場代言人、富二代兼創作歌手孫麥傑交往1年半，今年10月突然宣布分手，17日她出席新影集「回憶暫存事務所」 記者會，坦言至今仍在療傷中，日前光在剪接室剪輯新歌「不一定要在一起」MV，見類似情節當場邊剪邊哭，為「兩個很相愛的人，但不能在一起」而觸景傷情，對於往後感情事，她說：「以後會很低調，不敢再這麼高調了！感情真的很容易見光死！」

莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、林岱縈、安俊朋為新戲「回憶暫存事務所」 宣傳，聊到感情事，蔡瑞雪透露和孫麥傑還是朋友，2人因目標不同而協議分手，她否認是因為婚姻想法，只是「雙方都想把重心放在工作上」，不過她說之前被爆有「豪門夢」很受傷，她說兩人外出通常都是AA制，並不是看對方家境，趁機會求饒說：「拜託大家不要這樣寫，很怕以後對象會以為我是拜金女。」面對即將至的聖誕節，她苦笑說：「就收拾好自己。」

戲裡，莊凱勛和蔡瑞雪有親密戲，但有別於劇本中大膽尺度，現場僅擁吻後回到情緒戲，蔡瑞雪為了這場戲準備充足，包括刷牙、刷舌苔、各種品牌的涼糖，甚至和姊姊練習了跨坐橋段，誰知到了現場，莊凱勛僅蜻蜓點水式輕吻一下即回歸情緒，令蔡瑞雪傻眼：「我還想說怎麼就這樣停了？」甚至問對方「你舌頭怎麼沒有伸進來？」讓莊凱勛聞言直呼失禮，還說：「拍完才知道她是螢幕初吻，真的很抱歉，應該多討論一下。」

而張景嵐和男友陳銳穩定交往近兩年，她表示一開始雙方就講好要公開，彼此都做好心理準備，因此不怕所謂「見光死」，耶誕節、跨年將至，不少情侶選擇在浪漫節日求婚，張景嵐笑稱目前還沒「婚頭」，由於自創品牌營運年前最忙碌，她說：「年前很忙，年底還要收款結尾。」連莊凱勛都爆料，張景嵐在拍戲空檔都在處理自己品牌事業，完全就是「闆娘」姿態生意做得很大。

蔡瑞雪(左)、莊凱勛出席「回憶暫存事務所」記者會。(記者吳致碩／攝影)
蔡瑞雪(左)、莊凱勛出席「回憶暫存事務所」記者會。(記者吳致碩／攝影)
安俊朋、莊凱勛、導演林立昇、余建霖、蔡瑞雪、張景嵐、林岱縈出席「回憶暫存事務所」...
安俊朋、莊凱勛、導演林立昇、余建霖、蔡瑞雪、張景嵐、林岱縈出席「回憶暫存事務所」記者會。(記者吳致碩／攝影)
蔡瑞雪、莊凱勛出席「回憶暫存事務所」記者會。(記者吳致碩／攝影)
蔡瑞雪、莊凱勛出席「回憶暫存事務所」記者會。(記者吳致碩／攝影)

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