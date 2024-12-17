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網敲碗他出賽「黑白大廚」海外版 詹姆士秒答：一定去

記者李姿瑩／即時報導
詹姆士勇於面對所有挑戰。(記者沈昱嘉／攝影)
詹姆士勇於面對所有挑戰。(記者沈昱嘉／攝影)

韓國料理競賽節目「黑白大廚」旋風席捲全球，節目落幕後不少觀眾希望第二季能製作海外版，廣邀全球料理好手參加，台灣網友則狂推詹姆士，希望他可以去節目中大展身手。詹姆士17日出席活動時，豪爽地一口答應，原來他早在三年前就想報名「地獄廚房」，只是錯過了報名時間。

詹姆士是台灣少數實力與收視率、點閱率兼具的廚師，跨足演藝圈後從未離開料理界，從大菜到小點都難不倒他。他今天透露並沒有第一時間收看「黑白大廚」，後來才補追，因為黑大廚普遍年齡層低，因此打趣可以加入黑大廚派。

他不怕站上國際舞台，大方表示：「我覺得廚藝這件事情就跟念書一樣，你書讀得越多，越覺得自己不夠。料理這件事情也是一樣，你學無止境。」詹姆士不在意輸贏，畢竟奧運跑者都可能會跌倒，就算現在在自己國家是第一名，到國外後可能發現連門檻都進不去。

「說真的，像我最明顯的感悟是，我出了10年的外景，這10年我走遍了全世界各個地方，我接觸到任何的大廚小廚什麼一堆，你永遠都會覺得說，哇！原來這種技法。」詹姆士說，他本來就想參加戈登拉姆齊的節目「地獄廚房」，可惜當時沒有報到名，「不然我也想去啊！好玩嘛！而且可以去韓國的話，住幾天也不錯啊對不對？」

他不怕廚藝在比賽中被質疑或淘汰，笑稱以前連自己餐廳員工都會質疑他煮的味道不對。「比就比，有機會我一定會去，因為我覺得太好玩了」。

然而如果真的成行，肯定還得面對酸民找碴。詹姆士說：「真的要去在乎酸民，你可能活不下去。」他先前影片就被酸民留言「看起來就不好吃」，詹姆士還親自回覆：「如果東西用看，就知道好不好吃，那幹嘛吃啊？」後來對方被其他網友群起圍剿，只好默默把留言刪除。

詹姆士隨時都能變出美味料理。(記者沈昱嘉／攝影)
詹姆士隨時都能變出美味料理。(記者沈昱嘉／攝影)

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