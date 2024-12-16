遭質疑年紀大跳不動了？郭富城霸氣回應

郭富城外表凍齡，依舊是舞台王者。圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供

香港 天王郭富城12月底將於台北小巨蛋開唱，日前他登上時尚雜誌封面人物，暢聊表演事業分享家庭生活，出道40年的他魅力依舊，提到有人說「藝人到了某個年齡，可能就跳不動、唱不了」，他展現高EQ回應，認為：「人家可能也會質疑你年紀大了這麼多，還行嗎？但是當站上舞台，覺得自己一直維持在三、四十出頭歲的狀態，年齡只是一個數字，最重要的是，你要肯定你自己。」

在疫情 期間，郭富城開啟對水墨字畫的興趣，每天在網上看不同老師講解作畫，也走向修煉道路，他說：「不斷地寫，什麼都寫，寫我自己的名字、歌名，一直練習，慢慢找到對文字以及色彩的體會。」每次完成作品，他也會將作品發給老師看，獲得極高肯定，運用在演唱會上隨著歌舞即興作畫，也體現了歌畫交匯、字舞相隨的真義。

談到家庭生活，郭富城說：「家庭的快樂，是無法形容的。當你成為太太的丈夫、成為孩子的爸爸，那種溫暖與快樂，是無可比擬的。家庭，絕對是人生的里程碑之一。」聊起家中兩位女兒，他嘴角的幸福更是藏不住，不過在孩子面前，郭富城自認是「嚴父」，教育方針是「有條件下的好好玩樂、好好休息」，要守規矩守紀律，犯錯時不能馬虎必須當下改正，他說：「因為我也是這樣的人，我期待我的孩子，能成為比我更優秀的人。」