陳妍希返台忍喪父痛 為他發聲：盼大家都得到溫暖

「不如海邊吹吹風」陳柏霖逐漸喜歡上金門的生活。圖／大川大立提供

由金鐘導演何潤東執導，郭雪芙、陳柏霖主演，治癒系愛情影集「不如海邊吹吹風」熱播，挾著強大氣勢在首播成為「三冠王」，在AXN頻道、Hami Video台劇 榜和Rakuten Viki 都登上冠軍，該劇更被網友大讚是「2024最美台劇」，直指劇中有三美，「不只男女主角陳柏霖、郭雪芙超高顏值養眼，加上美不勝收的金門風景，還有范文芳、鄭家榆和李之勤三位女神凍齡美貌是追劇亮點，陳妍希 則特地轉發劇照力挺合作過的好友何潤東：「支持東哥新戲，希望大家都能得到溫暖。」

郭雪芙飾演的李海諾不只是擅長採蚵的小海女，還和奶奶（洪慧芳飾）共同經營民宿 ，還兼任司機、大廚，堪稱「最正斜槓老闆」，將斜槓精神發揮得淋漓盡致，她為了招待遠道而來的「貴客」陳柏霖，特地端出包含沙蟲、龜足在內的金門特色料理，讓陳柏霖感到驚奇不已，郭雪芙本人也對這些菜色印象深刻，她更建議大家到金門要親嚐廟口熱炒，「其中一道熱炒佛手讓我印象最深刻！」