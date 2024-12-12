賈靜雯認酒後「愛咬人」 唯獨跳過修杰楷

賈靜雯看不出已經50歲。記者／王聰賢攝影

賈靜雯今一身閃光金西裝辣秀小蠻腰，她昨天跟老公修杰楷才從日本 返台，難得未帶女兒們，卻是跟一群朋友，問她為何避開兩人世界時笑說：「不然你看我、我看你？」隨即請記者不要挖洞給她跳。他倆明年就將結婚10周年，看來已進入老夫老妻境界。

賈靜雯說，這回去日本其實是假藉買滑雪雪具的名義，既然小孩不在，是否有大大的娛樂，她答：「也就吃飯佐酒，因為每天走路15000步，吃完就累了。」先前她曾亂入大女兒Angel的直播，素顏模樣被看光，也承認「我是有偶包，雖然素顏還不錯，反正誰都知我50歲啦」。

無論先前去歐洲或這回去日本，都沒人相信她已經50歲，尤其米蘭那次最特殊，店員還呼朋引伴，叫大家一起來比對，根本不相信她的真實年齡，賈靜雯很開心：「那次有點害羞，但真的很開心。」

今天出席有老酒銀行之稱的威士忌品牌活動，賈靜雯承認喝醉會咬人：「我問過媽媽， 小時候是不是奶水喝不夠？很喜歡咬小貝比。」但強調只是用力點而已。至於跟老公有類似情趣嗎，則說：「不好咬吧，小孩的肉比較好咬 。」

朋友說她喝了酒反差極大，會展露「可愛又放鬆一面」，也很愛划酒拳，有「拳后」之稱，也曾酒後斷片，會追酒把開心延續。另她會跟大女兒Angel一塊小酌，順便測試酒量，看看會不會讓大人擔心，結果滿放心的，「Angel屬於出去玩會照顧大家、送回家的那種，是酒品非常好的孩子」，母女也會共飲談心。