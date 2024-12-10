陶晶瑩「辣杯杯」糾紛 採購麻辣點心被控侵占…獲不起訴

陶晶瑩的麻辣燙品牌「辣杯杯」。圖／摘自臉書

藝人陶晶瑩（陶子）與老公李李仁自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」傳出糾紛，因員工口頭訂購1筆麻辣點心，被供貨商吉品養生公司指控侵占。台北地檢署今偵結，認為陶晶瑩與藍姓合夥人罪嫌不足，給予不起訴處分。

吉品養生股份有限公司提告，2021年2月21日辣杯杯的劉姓員工口頭下單訂貨1筆麻辣點心商品，隔天則委託另家公司生產麻辣點心並送到辣杯杯為在新店的倉庫，不料辣杯杯員工點收後，陶晶瑩及其藍姓合夥人明知採購契約不成立，涉以銷售或贈與方式侵占這筆麻辣點心。

陶晶瑩到案供稱，他不知道是哪位員工簽收這筆貨物。藍姓合夥人稱，當時董事長是劉吉仁，向吉品公司訂購的產品是劉吉仁收的。

檢方指出，吉品養生就辣杯杯收到這批麻辣點心後拒絕給付貨款，提出民事訴訟，且在判決中吉品養生主張這筆麻辣點心所有權人是辣杯杯公司，法院也判決辣杯杯公司應給付吉品養生315萬4343元（新台幣，約合9萬6893美元）。

檢方認定，陶晶瑩及藍姓合夥人是基於民法所有權而持有這批筆麻辣商品，享有商品完整所有權，依民法第765條規定，得自由使用、收益、處分其所有物，縱使銷售或贈與麻辣點心也絕非侵占行為，此案與刑法侵占罪要件有別，犯罪嫌疑不足給予不起訴。