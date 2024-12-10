我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待CPI數據 股指收低 道指連跌4日

亞馬遜等電商平台出現聯合健保CEO槍擊案標語商品

陶晶瑩「辣杯杯」糾紛 採購麻辣點心被控侵占…獲不起訴

記者蕭雅娟／台北即時報導
陶晶瑩的麻辣燙品牌「辣杯杯」。圖／摘自臉書
陶晶瑩的麻辣燙品牌「辣杯杯」。圖／摘自臉書

藝人陶晶瑩（陶子）與老公李李仁自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」傳出糾紛，因員工口頭訂購1筆麻辣點心，被供貨商吉品養生公司指控侵占。台北地檢署今偵結，認為陶晶瑩與藍姓合夥人罪嫌不足，給予不起訴處分。

吉品養生股份有限公司提告，2021年2月21日辣杯杯的劉姓員工口頭下單訂貨1筆麻辣點心商品，隔天則委託另家公司生產麻辣點心並送到辣杯杯為在新店的倉庫，不料辣杯杯員工點收後，陶晶瑩及其藍姓合夥人明知採購契約不成立，涉以銷售或贈與方式侵占這筆麻辣點心。

陶晶瑩到案供稱，他不知道是哪位員工簽收這筆貨物。藍姓合夥人稱，當時董事長是劉吉仁，向吉品公司訂購的產品是劉吉仁收的。

檢方指出，吉品養生就辣杯杯收到這批麻辣點心後拒絕給付貨款，提出民事訴訟，且在判決中吉品養生主張這筆麻辣點心所有權人是辣杯杯公司，法院也判決辣杯杯公司應給付吉品養生315萬4343元（新台幣，約合9萬6893美元）。

檢方認定，陶晶瑩及藍姓合夥人是基於民法所有權而持有這批筆麻辣商品，享有商品完整所有權，依民法第765條規定，得自由使用、收益、處分其所有物，縱使銷售或贈與麻辣點心也絕非侵占行為，此案與刑法侵占罪要件有別，犯罪嫌疑不足給予不起訴。

上一則

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

下一則

林志穎「15歲兒子Kimi近照」曝光 帥氣眉眼複製爸爸

延伸閱讀

地鐵鎖喉案 死者尼利之父提民事訴訟 要求賠償

地鐵鎖喉案 死者尼利之父提民事訴訟 要求賠償
碧昂絲老公Jay-Z被控性侵 傳拉「吹牛老爹」 輪暴13歲少女

碧昂絲老公Jay-Z被控性侵 傳拉「吹牛老爹」 輪暴13歲少女
紐約地鐵鎖喉遊民／前陸戰隊員被控過失殺人 陪審團裁定無罪

紐約地鐵鎖喉遊民／前陸戰隊員被控過失殺人 陪審團裁定無罪
地鐵鎖喉案死者父親提告 金額恐超民事法庭範圍

地鐵鎖喉案死者父親提告 金額恐超民事法庭範圍

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
神隱將近一年的張柏芝，突然曬出最新照片。(取材自微博)

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

2024-12-08 20:36

超人氣

更多 >
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債
悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人
味噌湯NG煮法「好菌死光光」醫建議多一動作營養不流失

味噌湯NG煮法「好菌死光光」醫建議多一動作營養不流失
4生肖2025年好運爆棚遇貴人 鼠踏出舒適圈、他能實現夢想

4生肖2025年好運爆棚遇貴人 鼠踏出舒適圈、他能實現夢想