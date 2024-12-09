台男星養出投資高手 2帥兒大學沒畢業「賺得比我多」

李霈瑜(大霈)(右起)、楊奇煜、聶雲、蔡昌憲、張郁婕演出舞台劇「三個傻瓜」。圖／果陀劇場提供

果陀劇場再度為台灣劇場界注入全新生命力，將印度經典電影「三個傻瓜」首次改編為音樂劇，聶雲、蔡昌憲、楊奇煜、大霈李霈瑜、張郁婕9日出席記者會，為該劇宣傳熱身。為了這齣音樂劇，聶雲確定無法參加二兒子明年5月在美國高中畢業典禮，雖感到可惜，也特地對兒子說抱歉，幸好兒子能體諒，他只能說：「每個人都有自己要完成的事。」

「三個傻瓜」談到教育議題，聶雲和老婆育有3名子女，大小兒子都在美國就讀金融相關科系，

比起演藝圈，更熱衷於投資 ，尤其前幾年他邀2名財經專家朋友加入和兒子們的群組，兄弟倆買股票也玩虛擬貨幣 ，這兩年成長快速，聶雲笑說：「他們都快要賺得比我還多了！」還要孩子們透露一點訊息給老爸，「最近我有跟著他們做，還不錯，績效比我自己挑的來得好。」也說孩子們的資金大部分來自於從小存的錢或打工薪水，不會借錢投資，認為即使賠錢也當學習。

大霈李霈瑜第一次挑戰音樂劇，直呼這是表演藝術殿堂，一直存放在她人生夢想清單中，從小喜歡看舞台劇 ，大學第一志願是舞台設計，但經歷各種演藝表演，直到這次終於要實現，她還特地安排跨完年去醫院做鼻中膈矯正手術，希望能在舞台上有好的呈現。

楊奇煜近期忙錄製「棒棒堂」成員主持實境節目「來吧！哪裡怕」，為了「三個傻瓜」音樂劇排練，他特地請5棒多擔待，「畢竟那裡是5個傻瓜，第一傻就是敖犬，年紀大又沒吃藥，維他命A到Z都需要，幫助他提升專注力」楊奇煜還說阿緯的企業老闆包袱重，許多橋段有損老闆形象，應該早晚會退出，因此，他認為：「這齣音樂劇比他們重要。」