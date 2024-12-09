金球獎入圍揭曉 裘莉鬥妮可基嫚、蒂妲史雲頓搶影后

蒂妲史雲頓(左起)、安潔莉娜裘莉、妮可基嫚將角逐戲劇類最佳女主角。圖／摘自IMDB

第82屆金球獎入圍 名單揭曉，金球獎獎項劃分為「劇情類」和「音樂喜劇類」，劇情類男女主角、音樂喜劇類男女主角以及不分類別的男女配角這6個演技獎，每項都提名6人。「裘莉」安潔莉娜裘莉以「瑪麗亞」入圍戲劇類最佳女主角，將和妮可基嫚、凱特溫斯蕾、蒂妲史雲頓等人角逐最佳女主角，堪稱是死亡之組。

黛咪摩爾以「懼裂」再創事業高峰，入圍喜劇類最佳女主角，對手則有千黛亞、愛美亞當斯，個個都是強敵。第82屆金球獎預定明年1月5日於加州比佛利山莊（Beverly Hills）揭曉。

第82屆金球獎重要入圍名單

最佳導演

西恩貝克（Sean Baker）／「艾諾拉」

愛德華伯格（Edward Berger）／「教宗 選戰」

柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）／「懼裂」

布拉迪科貝特（Brady Corbet）／「粗獷派建築師」

帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）／「你是我眼中的那道光」

賈克歐迪亞（Jacques Audiard）／「毒王女人夢」

戲劇類最佳男主角

安卓亞布洛迪／「粗獷派建築師」

科爾曼多明戈／「Sing Sing」

丹尼爾克雷格／「酷兒」

雷夫范恩斯／「教宗選戰」

賽巴斯汀史坦／「狂人法則」

提摩西夏勒梅／「巴布狄倫：搖滾詩人」

戲劇類最佳女主角

安潔莉娜裘莉／「瑪麗亞」

費南妲托雷斯／「I'm Still Here」

凱特溫斯蕾 ／「Lee」

妮可基嫚／「Babygirl」

潘蜜拉安德森／「The Last Showgirl」

蒂妲史雲頓／「隔壁的房間」

音樂／喜劇類最佳男主角

傑西艾森柏格／「跳痛之旅」

賽巴斯汀斯坦／「非常男人」

傑西普萊蒙／「憐憫的種類」

休葛蘭／「異教詭屋」

葛倫鮑威爾／「當殺手戀愛時」

加布里埃爾／「Saturday Night」

音樂／喜劇類最佳女主角

艾美亞當斯／「Nightbitch」

麥琪麥迪遜／「艾諾拉」

黛咪摩爾／「懼裂」

千黛亞／「挑戰者」

Cynthia Erivo／「魔法壞女巫」

Karla Sofía Gascón／「毒王女人夢」

最佳男配角

丹佐華盛頓／「神鬼戰士II」

艾德華諾頓／「巴布狄倫：搖滾詩人」

蓋皮爾斯／「粗獷派建築師」

傑瑞米史壯／「狂人法則」

基倫考克金／「跳痛之旅」

尤里鮑里索夫／「艾若拉」

最佳女配角

亞莉安娜／「魔法壞女巫」

費莉絲蒂瓊斯／「粗獷派建築師」

伊莎貝拉羅塞里尼／「教宗選戰」

瑪格麗特庫利／「懼裂」

席琳娜戈梅茲／「毒王女人夢」

柔伊莎達娜／「毒王女人夢」

最佳電影劇本

「艾諾拉」

「粗獷派建築師」

「跳痛之旅」

「懼裂」

「毒王女人夢」

「教宗選戰」

最佳電影原創配樂

「粗獷派建築師」

「荒野機器人」

「沙丘:第二部」

「挑戰者」

「毒王女人夢」

「教宗選戰」

最佳動畫片

「喵的奇幻漂流」（Flow）

「腦筋急轉彎2」

「MEMOIR OF A SNAIL」

「海洋奇緣2」

「酷狗寶貝之復仇企鵝」（WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL）

「荒野機器人」

最佳非英語電影

「你是我眼中的那道光」／印度

「一念菩提」／德國

「沒有煙硝的山村」／義大利

「毒王女人夢」／法國

「The Girl With the Needle」／丹麥

「I'm Still Here」／巴西