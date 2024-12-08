周杰倫就是狂 張惠妹無預警現身 飆「3天3夜」嗨爆

周杰倫(右)跟張惠妹驚喜合唱。圖／讀者提供

周杰倫 「嘉年華」世界巡演驚喜連連，8日最終場不只有五月天 助陣，悄悄坐在包廂區的張惠妹也被Cue到，讓她忍不住驚呼：「我躲在這邊，你們也看得到啊？」開心配合周董要求點歌，一連帶來「如果你也聽說」、「連名帶姓」以及「三天三夜」，瞬間變成張惠妹的主場，眾人嗨翻。

張惠妹將接棒周杰倫登上大巨蛋，表示下午4點多就到現場，興奮表示：「我今天很興奮！我是要來實習的，第一次來到大巨蛋好大喔！」周董也說大巨蛋尖叫聲滿大聲的，阿妹立刻拋出口頭禪「大巨蛋的聲音在哪裡」，全場立即尖叫不斷，周董立刻要求「不唱一下真的有點可惜」，開放阿妹點歌，阿妹說：「我可以點你寫給我的歌嗎？」周董選擇了「如果你也聽說」，阿妹笑問「你有歌詞嗎？我跟你一樣都會忘記歌詞」。

被Cue的阿妹雖沒有及時戴上監聽耳機，一曲「如果你也聽說」仍超乎水準，讓周董忍不住說「哇X！這太誇張了，唱得太好了」，阿妹戴上監聽耳機後加碼要求唱「連名帶姓」，全場瞬間陷入暴動。

唱完之後，周董又說大巨蛋應該可以跳起來，一旁的五月天說該不會要來「三天三夜」吧，阿妹相當配合連喊3次「全場站起來」，如眾人所願獻唱「三天三夜」，