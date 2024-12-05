我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華埠一男持裝滿子彈AK47步槍漫步 目擊者急報警

槍殺CEO兇嫌用的高級後背包價值280元 網路爆紅

韓女神整形成范冰冰怕被罵 介紹百人上診所整成一個樣

記者陳慧貞／即時報導
洪秀兒(右)、李在宇在「戀戀火鳥」靠著炙熱的感情克服格差戀。圖／中天娛樂台提供
洪秀兒(右)、李在宇在「戀戀火鳥」靠著炙熱的感情克服格差戀。圖／中天娛樂台提供

曾在韓國、台灣兩地創下極高收視率的經典韓劇「火鳥」，時隔16年翻拍新版「戀戀火鳥」，

女主角洪秀兒過去因整形後的樣貌酷似范冰冰，被封為「韓國版范冰冰」，也因整形，經常遭網友留下惡評，但她始終都樂觀地面對。

被封「韓版范冰冰」，洪秀兒坦言一度對此稱號頗感負擔，擔心被范冰冰本人知道，也惹來女神粉絲的圍剿，表示：「被她本人知道會不高興吧，可是我最近應該比較不像她了。」透露當初整形的契機，是因接到大陸戲約，考量角色緣故，加上製作公司也建議她要不要嘗試手術，才讓她下定決心改變自己，儘管網路上針對她曾整形一事給予負評，但她說：「我完全不覺得整形這件事很丟臉，透過手術，我克服我的容貌焦慮症，所以我不後悔。」

洪秀兒說，雖然網路上很多人對於她整形一事持反對態度，但私下她卻收到大批諮詢私訊，詢問她去哪家醫院整形，「我真的介紹很多人去，我大概介紹了將近100個人去那間醫院」，對於能幫助同樣有需求的人，讓她覺得開心。

提到翻拍的「戀戀火鳥」，當年元祖男團「神話」隊長Eric（文晸赫）是原版「火鳥」主角之一，他在劇中堪稱「土味情話始祖」，以一句「妳有沒有聞到燒焦的味道？那是我的心在燃燒啊」成為劇中名場面，即使劇重新翻拍仍保留這句經典台詞。

「戀戀火鳥」女主角洪秀兒整形後被稱「韓國版范冰冰」。圖／中天娛樂台提供
「戀戀火鳥」女主角洪秀兒整形後被稱「韓國版范冰冰」。圖／中天娛樂台提供
經典韓劇「火鳥」時隔16年翻拍 「戀戀火鳥」。圖／中天娛樂台提供
經典韓劇「火鳥」時隔16年翻拍 「戀戀火鳥」。圖／中天娛樂台提供
徐河俊在「戀戀火鳥」重現「神話」Eric名台詞。圖／中天娛樂台提供
徐河俊在「戀戀火鳥」重現「神話」Eric名台詞。圖／中天娛樂台提供

范冰冰 韓劇

上一則

「沒有大作家架子」瓊瑤兩封親筆信曾撫慰大學生的心

延伸閱讀

瓊瑤昔批她「忘恩負義」 范冰冰仍謝恩人：您曾經點亮我

瓊瑤昔批她「忘恩負義」 范冰冰仍謝恩人：您曾經點亮我
南加多家PIH Health醫院網路中斷 部分手術取消

南加多家PIH Health醫院網路中斷 部分手術取消
曾遭瓊瑤怒批「忘恩負義」「還珠」的她悼念：謝謝您點亮我

曾遭瓊瑤怒批「忘恩負義」「還珠」的她悼念：謝謝您點亮我
黑粉造假圖還是真發胖？話題女王范冰冰發自拍照闢謠

黑粉造假圖還是真發胖？話題女王范冰冰發自拍照闢謠

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意

12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安