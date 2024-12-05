韓女神整形成范冰冰怕被罵 介紹百人上診所整成一個樣

洪秀兒(右)、李在宇在「戀戀火鳥」靠著炙熱的感情克服格差戀。圖／中天娛樂台提供

曾在韓國、台灣兩地創下極高收視率的經典韓劇 「火鳥」，時隔16年翻拍新版「戀戀火鳥」，

女主角洪秀兒過去因整形後的樣貌酷似范冰冰 ，被封為「韓國版范冰冰」，也因整形，經常遭網友留下惡評，但她始終都樂觀地面對。

被封「韓版范冰冰」，洪秀兒坦言一度對此稱號頗感負擔，擔心被范冰冰本人知道，也惹來女神粉絲的圍剿，表示：「被她本人知道會不高興吧，可是我最近應該比較不像她了。」透露當初整形的契機，是因接到大陸戲約，考量角色緣故，加上製作公司也建議她要不要嘗試手術，才讓她下定決心改變自己，儘管網路上針對她曾整形一事給予負評，但她說：「我完全不覺得整形這件事很丟臉，透過手術，我克服我的容貌焦慮症，所以我不後悔。」

洪秀兒說，雖然網路上很多人對於她整形一事持反對態度，但私下她卻收到大批諮詢私訊，詢問她去哪家醫院整形，「我真的介紹很多人去，我大概介紹了將近100個人去那間醫院」，對於能幫助同樣有需求的人，讓她覺得開心。