瓊瑤離世 「小燕子」黃奕痛悼：有幸這一生和您紅塵作伴

黃奕。圖／摘自微博

曾在「還珠格格第三部」飾演「小燕子」的黃奕，在看到瓊瑤 離世的消息之後，坦言感覺天塌了，並表示瓊瑤是她的恩人，力挺她當「小燕子」，還誇讚她打戲很帥，「有幸這一生和您在紅塵裡作伴，活得轟轟烈烈，瀟瀟灑灑。此刻您翩然而去，我會永恆懷念」。

黃奕緬懷瓊瑤全文：

此刻正在拍戲，看到消息感覺天塌了。很難過，瓊瑤阿姨對我人生的影響很大。我從小看著瓊瑤阿姨的小說長大，一直憧憬著小說裡童話般的愛情。長大後剛入行，就去試鏡《情深深雨濛濛》裡的陸依萍，被阿姨嫌棄哭戲哭得太醜，結果後面第三部還珠格格籌備，當時有很多人爭取小燕子這個角色，但阿姨一眼看中了我。

拍戲時小燕子打戲有很多，我每天揮鞭子灰頭土臉的，您有次探班，看我拍完打戲便說「小黃奕，打戲很帥哦，但要注意別再一直磕碰了」，還讓工作人員給我送了幾貼您自己用的膏藥。晚上我在房間拿著膏藥默默流淚，就覺得您像我親阿姨似的…

後來感情不順，您也有聯繫我，一直給我安慰。無法接受最親愛的瓊瑤阿姨永遠的離開了我們，很感恩能有緣出演阿姨筆下的角色，也永遠記得阿姨曾給過我的支持和鼓勵。我會一直想念您，會帶著您給予我的愛和力量，勇敢前行。有幸這一生和您在紅塵裡作伴，活得轟轟烈烈，瀟瀟灑灑。此刻您翩然而去，我會永恆懷念。