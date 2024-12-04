我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技股領漲 3大股指同創新高 道指首登4萬5000點

法國會通過不信任投票 總理巴尼耶上任僅3個月便垮台

瓊瑤離世 「小燕子」黃奕痛悼：有幸這一生和您紅塵作伴

記者陳建嘉／即時報導
黃奕。圖／摘自微博
黃奕。圖／摘自微博

曾在「還珠格格第三部」飾演「小燕子」的黃奕，在看到瓊瑤離世的消息之後，坦言感覺天塌了，並表示瓊瑤是她的恩人，力挺她當「小燕子」，還誇讚她打戲很帥，「有幸這一生和您在紅塵裡作伴，活得轟轟烈烈，瀟瀟灑灑。此刻您翩然而去，我會永恆懷念」。

黃奕緬懷瓊瑤全文：

此刻正在拍戲，看到消息感覺天塌了。很難過，瓊瑤阿姨對我人生的影響很大。我從小看著瓊瑤阿姨的小說長大，一直憧憬著小說裡童話般的愛情。長大後剛入行，就去試鏡《情深深雨濛濛》裡的陸依萍，被阿姨嫌棄哭戲哭得太醜，結果後面第三部還珠格格籌備，當時有很多人爭取小燕子這個角色，但阿姨一眼看中了我。

拍戲時小燕子打戲有很多，我每天揮鞭子灰頭土臉的，您有次探班，看我拍完打戲便說「小黃奕，打戲很帥哦，但要注意別再一直磕碰了」，還讓工作人員給我送了幾貼您自己用的膏藥。晚上我在房間拿著膏藥默默流淚，就覺得您像我親阿姨似的…

後來感情不順，您也有聯繫我，一直給我安慰。無法接受最親愛的瓊瑤阿姨永遠的離開了我們，很感恩能有緣出演阿姨筆下的角色，也永遠記得阿姨曾給過我的支持和鼓勵。我會一直想念您，會帶著您給予我的愛和力量，勇敢前行。有幸這一生和您在紅塵裡作伴，活得轟轟烈烈，瀟瀟灑灑。此刻您翩然而去，我會永恆懷念。

瓊瑤

上一則

86歲瓊瑤辭世「我翩然去了」一生出版60餘部小說

下一則

瓊瑤逝世登中國熱搜 小燕子趙薇時隔3年發文悼念

延伸閱讀

銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史

銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史
86歲瓊瑤辭世「我翩然去了」一生出版60餘部小說

86歲瓊瑤辭世「我翩然去了」一生出版60餘部小說
瓊瑤IP宇宙…「還珠格格」紅遍兩岸三地 越南偷偷翻拍

瓊瑤IP宇宙…「還珠格格」紅遍兩岸三地 越南偷偷翻拍
86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐這件事

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐這件事

熱門新聞

王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35
資深音樂人劉家昌。 (本報系資料照)

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

2024-12-03 09:29

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他
「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡