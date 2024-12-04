黛咪摩爾21年前比基尼戲成低潮 「我壓力很大」

黛咪摩爾被譽為是明年奧斯卡影后大熱門。(美聯社)

黛咪摩爾主演「懼裂」貢獻大膽全裸的精湛演技，被譽為是明年奧斯卡 影后大熱門，她近期展開一連串宣傳，並登上外媒與另一影后楊紫瓊 對談，回顧21年前演出「霹靂嬌娃2」大反派，說當時已經年過40歲，「那段穿比基尼的戲給了我莫大的壓力」。

黛咪摩爾近期接受「Interview」訪問，該媒體邀請楊紫瓊擔任客座記者訪問她，兩人在好萊塢闖蕩多年，一直被譽為演技派女神，黛咪新片「懼裂」探討容貌焦慮，提到讓她最為焦慮的一次，莫過於在「霹靂嬌娃2」演出，片中有段在沙灘上穿著比基尼奔跑的戲，當時依舊保持完美身材。

回顧當年，黛咪向楊紫瓊坦言，「我發現到了40歲，對我的批評變得更多，我拍了『霹靂嬌娃』，大家都在聊比基尼那段戲，聊我的外表有什麼改變，讓我覺得自己完全無地自容」。