我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花錢請人帶5歲女非法入境 母恐遭危害兒童罪起訴

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

名製作人邱瓈寬被乾兒子提告「返還護照」 判決出爐

記者王聖藜／台北即時報導
知名製作人「寬姐」邱瓈寬。(本報系資料照)
知名製作人「寬姐」邱瓈寬。(本報系資料照)

知名節目製作人「寬姐」、邱瓈寬被她口中的乾兒子提告要求返還一本護照，台北地方法院審理依委託書內涵認為，邱瓈寬無權占有其乾兒子的護照，日前判她應返還這本護照。本案還可上訴。

邱瓈寬的乾兒子透過律師出庭主張，他的父母其實未婚，母親於2020年10月死亡後，改由父親行使親權，父親曾多次催告，邱瓈寬都拒絕返還護照，所以依據民法規定，要向邱女提要求返還。

邱瓈寬聲稱，她與乾兒子母親情同姐妹，乾兒子母親2020年8月重病時，曾與她簽下「第一份委託書」，由她監護乾兒子，就算乾兒子母親離世，委託書也不失效力，而且，乾兒子的父親2020年10月與她又簽「第二份委託書」，同樣是委託她照顧乾兒子。

法官認為，依「第一份委託書」內容，可證明委託時間定有期限，代表邱女與乾兒子的母親並未約定乾兒子的母親死亡後，這層委任關係仍然存續，委託內容顯然沒有要邱瓈寬長期監護乾兒子之意。

此外，乾兒子的父親雖然與邱瓈寬簽有「第二份委託書」，不過，有約定乾兒子的父親仍可以隨時終止委託監護關係等。

法官認為，邱瓈寬乾兒子的父親與邱瓈寬有另案尚未結案，代表雙方並無信賴關係，邱瓈寬乾兒子的父親在多件訴訟中，都表明要與邱瓈寬終止委託關係，加上乾兒子父親曾寄存證信函給邱女等，認定邱瓈寬無權占有乾兒子的護照，應返還。

護照

上一則

台版車銀優是他 建中金牌學霸 為星夢闖韓出道放棄全大運

下一則

全紅嬋的偶像官宣結婚 黃子韜曬甜蜜照喊「目標達成」

延伸閱讀

賈靜雯海外購物秀護照 店員驚呆…50歲生日許願重拍「飛龍在天」

賈靜雯海外購物秀護照 店員驚呆…50歲生日許願重拍「飛龍在天」
賈靜雯秀護照50歲 歐洲店員嚇呆還叫同事出來看

賈靜雯秀護照50歲 歐洲店員嚇呆還叫同事出來看
黑白集／民不畏共 綠營卻以共懼之

黑白集／民不畏共 綠營卻以共懼之
墨西哥護照全球最貴 10年期要價233美元 是阿聯的13倍

墨西哥護照全球最貴 10年期要價233美元 是阿聯的13倍

熱門新聞

黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
網友直擊野生邱淑貞，身旁疑為她的老公沈嘉偉。（取材自小紅書）

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

2024-11-27 07:00
關之琳飛日視察別墅興建狀況。（取材自Instagram）

「什麼樣的男人都試過」 62歲關之琳被拍到小鮮肉伴遊

2024-11-26 19:00

超人氣

更多 >
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」
自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪
馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」
不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？