賈靜雯秀護照50歲 歐洲店員嚇呆還叫同事出來看

賈靜雯(右)接受王偉忠節目訪問。圖／摘自YouTube

金鐘、金馬影后賈靜雯擁有亮麗外表、精湛演技，50 歲依然擁有凍齡美貌，近日她上王偉忠主持的廣播節目「欸！我說到哪裡了？」，被誇狀態好，她透露有次參加米蘭時尚週，在當地買東西，結果結帳人員看到她護照 上的年紀，露出不敢置信的神情，還把同事都叫出來一起看，被誇50歲擁有好體態，她笑：「我還蠻驕傲的，女人真的需要被讚美！」

賈靜雯當年以「飛龍在天」走紅，轉往中國拍戲多年，古裝、時裝都演過，直到和修杰楷結婚生下2個寶貝女兒咘咘、波妞，復出的第一部戲就是「我們與惡的距離」，她也一舉拿下金鐘視后，回憶這段，賈靜雯因為當了媽，才真正體悟當媽的心情，坦言過去演媽都需靠揣摩，當時演到最後一場戲，她哭到在旁邊一想到就掉眼淚，演完也不敢直接回家。