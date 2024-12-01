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睽違5年重回台灣 LOVELYZ全員到齊喊「太幸福」

記者李姿瑩/即時報導
LOVELYZ換上校服青春洋溢。記者沈昱嘉／攝影
LOVELYZ換上校服青春洋溢。記者沈昱嘉／攝影

韓國女團LOVELYZ今天在台大體育館開唱，時隔4年多，8位成員全員到齊，帶著新歌舉行巡迴演唱會。她們11月迎接出道10周年，同時也來到台北，再次展現她們的甜美活力。

LOVELYZ今天穿著校服現身，熱力唱跳「Candy Jelly Love」。成員們紛紛以中文和現場粉絲問候， 不停說著「大家好！好想你們！有想我們嗎？」、「我愛你」、「謝謝你們」。

因為她們目前單飛不解散，隊長Baby Soul感性表示：「能一起站在台上真的太沒有真實感了，現在8人合體唱歌給大家聽，就是最幸福的事。」美珠也說：「時隔好久再回到台灣，能辦演唱會這件事就已經覺得充滿感謝，有想我們嗎？」

她們一連帶來代表作「Ah-Choo」、「Destiny」，還有新歌「November」，在表演「1CM」時， 成員們特地走下舞台，與粉絲近距離互動 。女神們驚喜的穿梭在座位間，親切地與觀眾打招呼，握手、合照樣樣來者不拒，讓全場觀眾尖叫不已。

因為粉絲不停高呼「再一次」，成員們隨即在舞台上討論後爽快答應，再次走下台互動。最後成員們感性地向粉絲致謝，承諾會努力讓LOVELYZ繼續成為現在式，而不是過去式。千名粉絲不停吶喊傳達思念之情，希望偶像下次盡快再來。

LOVELYZ散發可愛電力。記者沈昱嘉／攝影
LOVELYZ散發可愛電力。記者沈昱嘉／攝影

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