睽違5年重回台灣 LOVELYZ全員到齊喊「太幸福」

LOVELYZ換上校服青春洋溢。記者沈昱嘉／攝影

韓國女團LOVELYZ今天在台大體育館開唱，時隔4年多，8位成員全員到齊，帶著新歌舉行巡迴演唱會。她們11月迎接出道10周年，同時也來到台北，再次展現她們的甜美活力。

LOVELYZ今天穿著校服現身，熱力唱跳「Candy Jelly Love」。成員們紛紛以中文和現場粉絲問候， 不停說著「大家好！好想你們！有想我們嗎？」、「我愛你」、「謝謝你們」。

因為她們目前單飛不解散，隊長Baby Soul感性表示：「能一起站在台上真的太沒有真實感了，現在8人合體唱歌給大家聽，就是最幸福的事。」美珠也說：「時隔好久再回到台灣，能辦演唱會這件事就已經覺得充滿感謝，有想我們嗎？」

她們一連帶來代表作「Ah-Choo」、「Destiny」，還有新歌「November」，在表演「1CM」時， 成員們特地走下舞台，與粉絲近距離互動 。女神們驚喜的穿梭在座位間，親切地與觀眾打招呼，握手、合照樣樣來者不拒，讓全場觀眾尖叫不已。