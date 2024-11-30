網友痛批青龍獎成「鄭雨盛洗白大會」官方IG急關留言

鄭雨盛在青龍獎頒獎典禮公開致歉，卻被網友狠批想洗白、不尊重影人。圖／摘自朝鮮日報

韓國男神鄭雨盛從影多年形象正面，近期卻爆出射後不婚、同時劈腿3女等負面新聞，讓他人設崩塌，僅對外承認確實已為人父，他於29日現身青龍獎頒獎典禮，卻在致詞時公開道歉，完全模糊典禮、電影焦點，讓眾多網友紛紛攻陷青龍獎官方社群媒體 ，而青龍獎還發表鄭雨盛的致歉影片，並關閉留言功能，讓論壇「theqoo」網友痛批「韓國有拯救男性的精神」、「同時只看到被捕捉畫面的女演員受批評，其他拍手的男演員真容易生存呢」。

由於「國民婆婆」金守美才於今年10月宣告因為積勞成疾，病逝於首爾聖母醫院，享壽75歲，有一名網友在論壇發文，憤怒表示金守美對韓國影壇有卓越貢獻，今年青龍獎卻完全沒提及，卻有時間讓鄭雨盛解釋，引來近600篇留言痛批「一位前輩過世了，連簡短的追悼都沒有嗎？」更控訴主辦單位「令人噁心」、「垃圾」。