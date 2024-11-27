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趙露思是「楊洋前女友」？ 昔日穿情侶裝等「熱戀證據」曝光

娛樂新聞組／即時報導
楊洋、趙露思演出「且試天下」時傳出緋聞。(取材自微博)
楊洋、趙露思演出「且試天下」時傳出緋聞。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思可說是當紅炸子雞，近年演出的「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等電視劇一部紅過一部，日前才下檔的「珠簾玉幕」討論聲浪也很高。近日，有狗仔突然爆料趙露思是楊洋前女友，相關話題引發網友熱議並秒登熱搜。

知名狗仔王大發在直播中指出，與楊洋交往過的女演員都會爆火，先是舉「緋聞女友」王楚然為例，後又提到趙露思，暗示她正是因為曾與楊洋交往過，事業運才越來越好，還笑指楊洋將自己的「旺氣」都給了女朋友們。

眾所周知，楊洋2022年與趙露思合作武俠劇「且試天下」，兩人在劇中飾演俊雅絕倫的「豐蘭息」和風華絕世的「白風夕」，男帥女美的武林高手組合，一度引發討論，而兩人在片場待機時牽手、打鬧互動、親密摸頭等舉動也曾引發揣測。

隨著狗仔的爆料出爐，兩人在拍攝「且試天下」的熱戀鐵證也被網友重新起底，包括擁有情侶上衣、外套、戒指、鞋子、餐具，連拍照背景的窗簾、沙發都一模一樣，就連慶生蛋糕相似度也極高。此外，2022年農曆春節時，兩人還被爆料帶著各自的爸媽一起到五星級酒店聚餐，甚至傳出楊洋陪趙露思買房子一事。

其實，楊洋進入娛樂圈後便頻頻和合作女演員傳出緋聞，除了王楚然、趙露思外，還有宋茜，張天愛、喬欣等人，但他唯一承認的只有18、 19歲時一起演出「新紅樓夢」的李沁。

隨著狗仔爆料，「楊洋前女友趙露思」秒登上熱搜，但有不少網友根本不信，質疑王大發是為了博流量才亂爆料。

楊洋、趙露思戀愛證據不斷被爆出，包括網友抓包兩人窗簾是同款。(取材自微博)
楊洋、趙露思戀愛證據不斷被爆出，包括網友抓包兩人窗簾是同款。(取材自微博)

趙露思 緋聞

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