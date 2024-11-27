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台歌仔戲小生孫翠鳳 新書自爆「整整看了3年男人」

記者陳宛茜／台北即時報導
在明華園八位歌仔戲小生的環繞下，明華園無敵小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」。(圖／明華園提供)
在明華園八位歌仔戲小生的環繞下，明華園無敵小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」。(圖／明華園提供)

「這是一個戲劇黃昏事業如何做成國家品牌的故事、一個小女孩如何拚到當家小生的故事，也是一個如何面對負面情緒走出來的故事。」在明華園八位小生的環繞下，明華園當家小生孫翠鳳發表自傳「孫翠鳳和她的男人們」，從她26歲遭逢家庭和事業巨變、和先生陳勝福回到夫家明華園說起；娓娓道來她如何從不諳台語的外省媳婦，在戲台上把自己從女人變成男人，最終煉成「明華園無敵小生」。她表示，這本書對她來說是「一個正面的交代」，對社會也是「一個正面的學習」。

孫翠鳳擁有「無敵小生」的封號。但她在26歲之前，還是一個台語說不輪轉的外省媳婦。在人生墜入黑暗深淵之際，明華園接住了她，為了回報這份恩情，她毅然踏入歌仔戲的世界。因為天生嗓音粗啞，孫翠鳳從小旦改為反串小生；在一次「救場」成功詮釋「蓬萊大仙」裡的美男子李玄後，孫翠鳳被認為擁有挑梁頭牌小生的魅力。背負家族的期許，她毅然剪去長髮、將裙子全換成長褲，並以整整三年時間「看男人、說男人、想男人，直到我的身體裡住了一個男人。」

孫翠鳳說，這三年內她改變造型，每天照鏡子催眠自己是男生，走在路上只看男人。她觀察發現，不同特質的男人，步態與身形各異，回到家後她對著鏡子練習詮釋各種性格的男性。比方律師總是一臉精明、口條凌厲，演軍師張良時，她就把觀察到的律師特質放進去。

孫翠鳳入戲太深，某次跟先生陳勝福一起過馬路，綠燈亮時她把先生一把攬入懷中。陳勝福告訴她:「請別忘了，你在戲裡演小生，戲外還是我的老婆。」陳勝福透露，當時每天晚上看到自己身邊躺了個小男生，「我都在滴眼淚，我的嬌妻不見了。」這點醒孫翠鳳，不管戲台上如何威武霸氣，下台後依然是媽媽和妻子。

孫翠鳳參加女力論壇時，被問到「歌仔戲的『女力』在哪裡」？她表示，明華園裡身懷絕技的戲班媳婦，不只在台上以女力詮釋男性的人生，下了台還得同時身兼媳婦、妻子與母親的身分，「我們用女人的力量走入這個行業，是女人，為歌仔戲撐起一片天。」被封為「無敵小生」，但孫翠鳳認為，不須比較也不須爭鋒，「只有扮演好每個當下的自己，才能在有限的人生中不留遺憾。」

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