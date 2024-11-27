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再獲捷克影展肯定 蔡明亮：電影如書能傳世

中央社布拉格27日專電
蔡明亮接受中央社記者專訪時表示，20年前就曾在捷克影展獲獎，這次再度獲獎，代表自己的電影與時俱進，「有的電影就像一本書，可以傳世」。中央社
蔡明亮接受中央社記者專訪時表示，20年前就曾在捷克影展獲獎，這次再度獲獎，代表自己的電影與時俱進，「有的電影就像一本書，可以傳世」。中央社

台灣導演蔡明亮睽違20年再獲捷克影展肯定，獲頒「2024世界電影貢獻獎」，並在布拉格表演藝術學院開設電影大師課。他接受中央社記者專訪時表示，這次再度獲獎，代表自己的電影與時俱進，「有的電影就像一本書，可以傳世」。

蔡明亮在11月初出席捷克伊赫拉瓦國際紀錄片影展（Ji.hlava International Documentary Film Festival），並獲頒「2024世界電影貢獻獎」。蔡明亮上次來捷克已經是20年前，當時應邀參加2004年的捷克菲比奧影展（Febiofest），並獲頒「終身成就獎」。

蔡明亮表示，捷克是文化大國，有深厚的電影背景。20年前捷克就頒發給他獎項，這次再度獲獎，代表捷克很重視他的創作，「這也表示我的作品與時俱進，一直有新的東西出來」。

● 有的電影是消耗品 有的如書能傳世

蔡明亮說，雖然自身電影作品不多，但一直沒有離開電影圈，並走在藝文路線。他強調，有的電影如同「日用品」，是一種賺錢的消耗品，而有的電影則像流傳於世的書，「我顯然是選擇了這條路，而這條路並不好走」。

蔡明亮坦言，「全世界這麼多人在拍電影，優秀的影像創作者那麼多，要被看到其實不容易。我很幸運，一直有人注目、有人看到我的作品，所以這一路走來我覺得無憾，很值得」。

談到這些年來創作變化，他說自己在觀看20多年前拍攝的「天邊一朵雲」時，十分訝異當年拍電影拍得很「用力」，和後來拍攝的「行者」和「日子」風格不同。

蔡明亮說，每個年齡想做的事都不一樣，人在盛年時創作力最強，他認為自己30歲到50歲之間是「創作高峰期」，「之後也沒有什麼低潮不低潮問題，而是走另一條路，進入另一種境界」。

蔡明亮將人生比喻成一條持續前行的河流，隨著年齡和經歷增長，想法也會不斷變化，「今天和明天的我，都是同一個人，但同時也是不同的人」。不論如何，他始終走在自己想走的路上。

● 歐洲美術館普及 培養藝術片觀眾

蔡明亮的電影在歐洲廣受歡迎，在台灣則較為小眾。對此，蔡明亮認為，歐洲觀眾對藝術片的接受度較高，原因在於歐洲擁有深厚的美術館文化，培養民眾對藝術片的品味，使得藝術片市場更蓬勃發展。

他提到，「台灣的美術館大概這20年才開始發展，相對起步比較慢」，亞洲觀眾大多更傾向看商業片，與歐洲相比，藝術片市場雖然在崛起，但仍有許多發展空間。

談及未來是否會到捷克拍片，他表示，「拍電影是一種際遇、一種機會。比如有天捷克請我來，或有合適的資金讓我來拍，我就會來」。

對於未來，蔡明亮也說，「我們不需要去想明天的事。能活到明天已經很幸運了，隨著年齡增長，隨時都有可能走，不用去想未來要做什麼，也不用有什麼雄心壯志」。

蔡明亮坦言，年輕時並無胸懷大志，只是做自己想做的事，沒想過要出名或賺大錢，就這樣一路走來，「命運安排了我們的出生，也安排我們的離開。你不知道命運會怎麼安排，但我覺得自己很幸運，被安排成這樣」。

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