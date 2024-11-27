九把刀痛心談「職棒簽賭」難過喊：台灣老球迷深深的痛

九把刀。記者沈昱嘉／攝影

中華隊在世界棒球12強賽締造佳績，甚至擊退日本 隊稱冠，但最近知名直播主「館長」陳之漢在評論棒球時，無意間脫口而出過去混幫派時曾做過「球版」，意即為職棒簽賭引發討論，就連知名導演、作家九把刀也重新提及此事，並說去年在電影「請問，還有哪裡需要加強」就有描述職棒簽賭案，「跟你說啦，關於棒球，眼淚只有一種」。

九把刀在執導電影「請問，還有哪裡需要加強」當中有段戲，講述熱愛棒球的女主角阿芬（宋芸樺飾演）與黑道大佬「泰哥」（春風飾演）交往後，對方帶著一眾小弟和她一起進場看棒球，卻被球迷嗆：「黑道不要來看球！要簽回家簽啦！」讓熱愛棒球的阿芬這才忽然意識到有點不對勁。

由於泰哥知道阿芬很喜歡職棒球星鄭旭翔，為了給阿芬驚喜，便邀兒時玩伴鄭旭翔來派對，為其送行，只因為鄭旭翔要去日職打球，阿芬一到派對，不明白前因後果下，看到鄭旭翔爛醉跟泰哥稱兄道地熟到不行，大受打擊，還以為自己的偶像跟江湖兄弟早有瓜葛，更懷疑偶像也是不乾不淨打過假球，於是暴怒轉身離去，在雨中與泰哥分手。

回想這段戲，九把刀表示以為同樣深愛棒球的台灣球迷，應該都難理解這段，「但我自以為全台灣人都明白兩次職棒涉賭事件對台灣球迷的重創，所以，關於球員絕對不該出現在特定場合甚至跟黑道稱兄到弟的情節，我真是，完全當做基本常識中的基本常識，沒多著墨。導致有些香港 觀眾或是新馬觀眾根本看不太懂阿芬為什麼要跟泰哥吵架，還以為阿芬腦子有病。絕對是影片缺點」。