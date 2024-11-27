九把刀痛心談「職棒簽賭」難過喊：台灣老球迷深深的痛
中華隊在世界棒球12強賽締造佳績，甚至擊退日本隊稱冠，但最近知名直播主「館長」陳之漢在評論棒球時，無意間脫口而出過去混幫派時曾做過「球版」，意即為職棒簽賭引發討論，就連知名導演、作家九把刀也重新提及此事，並說去年在電影「請問，還有哪裡需要加強」就有描述職棒簽賭案，「跟你說啦，關於棒球，眼淚只有一種」。
九把刀在執導電影「請問，還有哪裡需要加強」當中有段戲，講述熱愛棒球的女主角阿芬（宋芸樺飾演）與黑道大佬「泰哥」（春風飾演）交往後，對方帶著一眾小弟和她一起進場看棒球，卻被球迷嗆：「黑道不要來看球！要簽回家簽啦！」讓熱愛棒球的阿芬這才忽然意識到有點不對勁。
由於泰哥知道阿芬很喜歡職棒球星鄭旭翔，為了給阿芬驚喜，便邀兒時玩伴鄭旭翔來派對，為其送行，只因為鄭旭翔要去日職打球，阿芬一到派對，不明白前因後果下，看到鄭旭翔爛醉跟泰哥稱兄道地熟到不行，大受打擊，還以為自己的偶像跟江湖兄弟早有瓜葛，更懷疑偶像也是不乾不淨打過假球，於是暴怒轉身離去，在雨中與泰哥分手。
回想這段戲，九把刀表示以為同樣深愛棒球的台灣球迷，應該都難理解這段，「但我自以為全台灣人都明白兩次職棒涉賭事件對台灣球迷的重創，所以，關於球員絕對不該出現在特定場合甚至跟黑道稱兄到弟的情節，我真是，完全當做基本常識中的基本常識，沒多著墨。導致有些香港觀眾或是新馬觀眾根本看不太懂阿芬為什麼要跟泰哥吵架，還以為阿芬腦子有病。絕對是影片缺點」。
九把刀更說自己很後悔，「當初應該要認真拍更多很清楚的暴怒原因，畢竟，有些人，即使經歷過相同的時空，對當年職棒簽賭案中球迷的創傷與冷漠，不懂就是不懂，不想懂，也裝不懂」，並強調「關於棒球，眼淚只有一種。灰心到不想看棒球的時候，才不會掉眼淚，不看就不看。眼淚就是開心的時候才會不受控制地滾落，保證每一滴都燙燙的，直接把臉哭爛」，最後更直言「真的不要瞧不起人了」，痛陳職棒簽賭對於資深的台灣球迷來說，至今仍是深深的痛。
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