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新片探討生死…許冠文嘆生命短暫 黃子華：人比鬼恐怖

記者陳穎／台北－東京連線即時報導
香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，暌違32年再合作「破·地獄」。(圖／華映娛樂提供)
香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，暌違32年再合作「破·地獄」。(圖／華映娛樂提供)

電影「破·地獄」藉由香港獨有的殯葬儀式探討生死議題，由香港二代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演。該片在香港上映勢如破竹，票房即將衝破1億港幣（約1285萬美元）。兩人先前出席東京影展時跨海接受台灣媒體訪問，黃子華直說相較於鬼，「人」更可怕，「在喪禮上很多醜陋的事情。」

兩人繼1992年「神探鯊鯊鯊」相隔32年才再度合作，該片同時也是黃子華首部電影編劇和演出的作品。黃子華笑言，隔了這麼多年，本來也以為兩人會再合作一部喜劇，卻是一部討論生死的催淚電影，「這也是一個奇妙的旅程。」

今年已屆82歲高齡的「神中之神」許冠文，演出「破·地獄」後對生死態度也有一定轉變，他相信只要從電影中得到一些人生問題的解答，或電影中的幽默橋段讓觀眾走出戲院後覺得一切更好，也可以稱「破·地獄」為一齣喜劇。黃子華則在拍完電影後認為殯葬業是很神聖也是很日常的工作，每天都在發生：「生與死就是這麼密切的一件事，如果我到了那一天就這麼看看戲笑一笑就走了，也蠻快樂的。」

片中許冠文是個嚴父，不會和子女表達情感，許冠文說自己戲外倒是常把愛掛嘴邊、「我跟女兒、老婆、孩子，一天到晚都說我愛你的，生命這麼短，應該馬上要講，不一定有明天的嘛！」許冠文也感嘆世界動盪不安，「疫情隨時發生，就算沒有疫情也可能第三次世界大戰，所以『再見』很珍貴」

兩人也笑談對於將來自己喪禮的想法，黃子華希望買黃金來舉行抽獎，希望皆大歡喜，「來了還可能有獎金，多好！」許冠文則希望大家穿得漂亮一點，「穿上最漂亮的樣子、高高興興，不是哭的！」

導演陳茂賢(左起)、衛詩雅、許冠文、黃子華日前為「破．地獄」出席東京影展。圖／華...
導演陳茂賢(左起)、衛詩雅、許冠文、黃子華日前為「破．地獄」出席東京影展。圖／華映提供

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