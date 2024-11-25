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南韓影帝不只播種辣模還「腳踏3條船」正宮女友崩潰

記者李姿瑩／即時報導
鄭雨盛(左)和另一位女友的親密照曝光。(摘自X平台)
鄭雨盛(左)和另一位女友的親密照曝光。(摘自X平台)

南韓影帝鄭雨盛昨天被爆出未婚當爸，播種35歲的美女辣模文佳菲。經紀公司代他承認，強調會負起責任。然而他沒有打算迎娶孩子的媽，因為他早就有正牌女友，現在還爆出疑似腳踏多條船，讓女友相當崩潰。

51歲的鄭雨盛是南韓演藝圈的黃金單身漢，根據韓媒「Dispatch」報導，他和35歲女模文佳菲2022年認識，在2023年6月時孕育了愛的結晶，文佳菲日前在社群網站上曬娃，正是她和鄭雨盛的孩子。

然而鄭雨盛透過經紀公司表示，會負起當爸的責任，雙方一起討論孩子的養育方式等問題。不過他和孩子的媽本就不是以結婚為前提往來，就算共同孕育了新生命，也沒有成家的打算。韓媒「10asia」披露，鄭雨盛早就有穩定交往的圈外女友，和他公開出雙入對，女方如今得知鄭雨盛竟然有非婚生子，心情大受打擊。

屋漏偏逢連夜雨，今天社群上又冒出鄭雨盛和一名嫩妹的親密合照，女方真實身份眾說紛紜，但同樣標榜是「鄭雨盛女友」，導致輿論開始質疑鄭雨盛腳踏三條船，甚至還可能有其他紅粉知己。

由於不確定幾名女子的交往時間是否重疊，鄭雨盛已經被貼上「渣男」標籤，爆料來源更直指他劈腿成性，正宮女友一再忍耐，最終仍無法馴服時間管理大師。經紀公司不願正面答覆他和其他女性的關係，僅以「藝人私生活無法確認」帶過。

文佳菲身材火辣。圖／摘自IG
文佳菲身材火辣。圖／摘自IG
鄭雨盛被爆已經當爸。圖／摘自SPOTVNEWS
鄭雨盛被爆已經當爸。圖／摘自SPOTVNEWS
文佳菲曬娃認了當媽。圖／摘自IG
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南韓 社群網站

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