譚詠麟生病喊停個唱 網怒：晚上開唱下午才通知…把人當傻子？

譚詠麟因病取消個人演唱會，但有觀眾不滿退票賠償事宜。(取材自微博)

香港 資深藝人譚詠麟自稱「永遠25歲」但他實際年齡已經74歲了。這段時間，他在內地多個城市舉辦巡演，日前來到惠州站，卻傳出喉嚨發炎，不得不取消演出。不過，當晚的場次卻到下午才通知，有觀眾質疑「機票 和住宿不賠嗎？」甚至有人打車到了現場才知道已經取消。

譚詠麟因病取消演唱會，他特地錄了一短影片向歌迷道歉，片中他聲音沙啞，說不到幾句便咳嗽，而且模樣有點憔悴，他說，「非常抱歉，我前一晚在台上已經盡力練了，但練了一個多小時，是沒有一首歌是成功的，玩是可以，但在專業角度上來說，我們是過不了自己那關，所以希望大家見諒。」關於退票的相關事宜，譚詠麟叫大家留意官方網站安排。

譚詠麟之後也發文詳細交代，「其實上個星期在衢州演出到大約一半時，因為當天氣突然間降溫和很大風，而且跳完舞之後全身濕透在台上著涼後就開始咳了；下半場更咳得厲害，當晚就已經沒有去慶功宴。」

雖然親自拍片道歉並交代可退票，但退票公告當中寫道，「針對自惠州以外地區前來觀看本場演出的觀眾（僅限於已申請退票的觀眾，選擇保留訂單不在補償範圍內）」卻引來許多觀眾不滿，紛紛表示，「譚詠麟我真服了你，晚上的演唱會下午發通知？把人當傻子啦？」、「就退票？我的來回機票住宿酒店呢？ 」、「這不是逼著退票嗎，不退的話不補償路費和酒店費？」

但也有觀眾體諒表示，「大家都不希望發生這樣的事情，不知道你有沒有看視頻，他自己也很失落也很無語，也抱著真摯的態度在道歉，而且他確實是因為身體不舒服，理解一下吧」。