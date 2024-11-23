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金馬終身成就紀念獎 李安獻獎鄭佩佩 憶她餵戲章子怡

金馬61／擊敗張艾嘉、吳君如 鍾雪瑩奪金馬影后

記者趙大智／即時報導
鍾雪瑩才踏進影壇6年。圖／金馬獎採訪團隊攝影
鍾雪瑩才踏進影壇6年。圖／金馬獎採訪團隊攝影

第61屆金馬影后由香港演員鍾雪瑩獲得，年僅29歲的她擊敗資深老將吳君如、張艾嘉、區嘉雯，以及首度入圍的夏于喬，在眾人掌聲中上台領獎。鍾雪瑩特別在台上感謝了落馬的吳君如，在她當初懷疑自己能不能踏進電影世界時，選擇相信並支持。

鍾雪瑩到後台時眼淚汪汪，她喃喃的說：「我本來不想哭的。」被攝影要求親獎座時，還疑惑反問：「該親（獎座）的頭還是尾呢？」十分真性情。面對張艾嘉、吳君如等對手，她承認完全沒有預期會拿獎，還分享小秘密：「其實上台前1分鐘我還在吃喉糖，幸好順利咬破了，才能口齒清楚的講完一段話。」而拿獎之後，她最想做的事就是吃東西，因為早上很緊張時，還擔心會不會餓了5小時當場暈倒。

鍾雪瑩在台上說自己是一個「喜歡電影的人」，她同時對台下眾多的電影導演、演員等幕前幕後工作人員說：「你們都是我從小到大在電影看到的人，讓我喜歡上電影 ！」講到這還把金馬獎座暫放在地上，用手語感謝聾人朋友們，接著感性表示：「我也有動彈不得時候、身體狀況不好時候，但內心有個小光團引領著我，想把這個獎獻給灰暗之中、眼淚之中、來往醫院的人、以及在小房間仰望天空的每一位，能憑著這個小光團去夢幻之地！」

鍾雪瑩2018年才踏入電影圈，參與多部電影演出後嶄露光芒，她去年就以「填詞L」入圍金馬影后，今年以「看我今天怎麼說」捲土重來，她扮演聽障女孩，苦練手語之餘，還學習聾人講話腔調，深刻的表演讓人動容。

鍾雪瑩去年就已入圍金馬影后。圖／金馬獎採訪團隊攝影
鍾雪瑩去年就已入圍金馬影后。圖／金馬獎採訪團隊攝影
鍾雪瑩在後台反問親獎座要親頭還親腳？圖／金馬獎採訪團隊攝影
鍾雪瑩在後台反問親獎座要親頭還親腳？圖／金馬獎採訪團隊攝影

入圍 張艾嘉 香港

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