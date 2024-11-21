結婚時間超相近 台灣這2女星揭驚人往事

王新蓮(左)跟鄭怡相識40年，交情深厚。圖／星光娛樂提供

台灣民歌手王新蓮近來舉辦「懸浮人生」畫展，相識40年的老友鄭怡現身相挺，兩人總以「蓮蓮」、「小妹」互稱，還曾搭檔到去民歌西餐廳打工，多年來不管身在世界何處，都不曾斷了聯繫，情誼相當可貴。

鄭怡說當年自己論及婚嫁，打電話到王新蓮家報喜，想邀請王新蓮來吃喜酒，沒想到電話那頭的王媽媽，聽到「小妹」鄭怡打來，非常欣喜，沒等鄭怡開口，就直呼：「小妹，小妹，我家蓮蓮在找妳啊，要告訴妳喜事，她在美國結婚啦。」沒想到兩人隔著海洋，也要跟對方互道喜訊，連結婚時間都好相近，彼此都覺得不可思議。

而王新蓮旅美期間對作畫產生興趣，當時鄭怡飛抵舊金山 探望，只是在山裡繞來繞去都找不到王新蓮的家，當時沒有手機、山中渺無人煙，她一急便大喊「王新蓮！妳到底在哪裡啦」，沒想到真的被王新蓮的外國老公聽見，急忙從森林裡的家中出來「循聲帶人」，往事歷歷在目，也逗笑其他朋友。

鄭怡年底活動大爆發，希望2025年個人演唱會、戲劇和代言都可以滾滾來，王新蓮當了全職藝術家之後，創作能量源源不斷，現在每個周末都會以「蓮蓮說」在臉書 自彈自唱分享「蓮蓮的故事」，畫展在田園城市風格書店 展至24日。