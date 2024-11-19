長子Egan在美國出道拍片 Janet樂當星媽

Janet開心分享自己成了星媽。記者王聰賢／攝影

Janet(謝怡芬)昨出席蔓越莓品牌活動，她大方分享長子Egan在美國出道拍片，目前已經拍了2部電影，她也升格成為「星媽」，她讚Egan演技自然動人，還可以做到一秒落淚，讓她相當意外，原來Egan從小就有表演慾，完美繼承爸媽的演藝基因。

Janet說Egan今年升小一，生活比她還忙，因為Egan除了有學校課業要顧，還展開了拍戲生涯：「我看到有電影試鏡的機會，問他有沒有興趣，我也不想要給他壓力，所以他就先試了，然後覺得哎他演的還蠻自然耶，因為其實他的戲很重，算是男主角。」Egan拍戲有天賦，Janet分享其中有一場戲的劇情是阿嬤罹患阿茲海默症 ，忘了Egan飾演的角色是誰，「結果Egan就直接哭出來，演得很自然」。