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男星發片「砸錢辦抽獎」 送iPhone16再加10萬新台幣

記者李姿瑩
古曜威現身西門捷運站。圖／單純夢想文創事業提供
古曜威現身西門捷運站。圖／單純夢想文創事業提供

歌手古曜威於11月11日發行創作單曲《100種想你》，短短一週引起廣大迴響。公司為他包下捷運西門站從6號出口，一路至B1樓層所有大型電視螢幕，獨播古曜威MV廣告，而古曜威為了回饋粉絲也祭出抽獎回饋，只要使用「100種想你」歌曲，發表於限時動態上，並前往古曜威社群網站留言，就有機會抽到總獎金10萬元(新台幣，下同，約3222美元)，以及iPhone16手機。

活動開跑後吸引不少歌迷響應，更有來自新加坡的遊客，留言：「你好！我來自新加告白坡。我上個星期來到台北旅遊，每天經過西門捷運站都聽到這首洗腦的副歌。聽了一次旋律就能哼了。後來搜尋歌名才發現11月11日是首播。每天重複聽100種想你～」，古曜威也暖心回應：「循環起來，謝謝你，來自新加坡的朋友。」

也有眾多粉絲紛紛留言：「好好聽，可是我失戀了，你靠他(慈妹)那麼近，能不失戀嗎？嗚嗚」，以及「嗯！好！但我好難過，我怎麼可能不難過，我的男人被搶走了」⋯等眾多宣告分手的留言，原來都是因為看到MV中古曜威與慈妹的甜蜜畫面，紛紛覺得自己失戀了，但古曜威也都一一回覆安慰粉絲「不要難過，拍拍」，才讓粉絲們稍微平復了心情。

古曜威經紀人透露，這次為了響應《100種想你》，不但要送出現金10萬元，以及iPhone 16手機，更會送出100盒光曜時空膠囊。「我們也為了這波宣傳，砸了300萬新台幣，鋪天蓋地的各種實體曝光，現在於台北、台中、高雄，已經有100台以上的公車車身廣告，以及台北捷運、台中捷運，多達十幾個捷運站，所有的大型電視牆跟燈箱大量曝光中」。

古曜威日前也與團隊同仁們，前往捷運西門站與自己的大型電視牆合照留念。然而古曜威忽然現身在捷運站，吸引了許多粉絲們，蜂擁而上要求合照，現場更有老伯伯驚訝的盯著他看，高分貝詢問：「你是現在電視上的帥哥嗎？」熱情互動讓古曜威十分感動

古曜威在西門捷運站引發人潮圍觀。圖／單純夢想文創事業提供
古曜威在西門捷運站引發人潮圍觀。圖／單純夢想文創事業提供
古曜威和慈妹勤跑宣傳。圖／單純夢想文創事業提供
古曜威和慈妹勤跑宣傳。圖／單純夢想文創事業提供

捷運 新加坡 iPhone

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