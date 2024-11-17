愈來愈像媽媽… 竇靖童現身時尚晚宴 網友以為王菲來了
華語歌壇天后王菲愛女、27歲的竇靖童遺傳了媽媽的美聲及仙氣，日前於上海完成首次個人巡迴演唱會「狀況外」，獲得極高評價。近日，有網友分享一張竇靖童現身時尚聚會的照片，穿著寬鬆罩衫的她竟然和王菲有著極高相似度，讓不少網友大呼「以為天后駕到」。
香港01報導，從網上照片可見，竇靖童穿著灰色寬鬆罩衫，扎起頭髮，露出一臉輕鬆的笑容。最讓人訝異的是，她的側臉和媽媽王菲幾乎一模一樣，氣質更是有著9成相似。現場有不少人都將她錯認是王菲，還自發在人群中找尋謝霆鋒的身影。
據悉，竇靖童出席的是上海時裝周某精品品牌舉辦的晚宴，當晚名流雲集，歐美流行曲天后蕾哈娜（Rihanna）、奧斯卡影后安海瑟薇（Anne Hathaway）、南韓男團TXT成員崔然竣等人皆出席。
眾所周知，竇靖童深得王菲遺傳，天生一副傲人嗓音和飄逸氣質，舉手投足滿滿王菲風範。除了音樂天分外，竇靖童自小受媽媽影響，篤信佛教，不久前還被網友偶遇她低調參加佛學課程。
當天，竇靖童被發現戴著帽子、口罩，盤坐地板和眾人一起聽課，完全不見一絲天后女兒的架子，盡顯好教養。
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