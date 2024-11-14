李多慧被跟拍不退縮 透露將在台灣置產
韓國啦啦隊女神李多慧日前遭狗仔跟拍，讓她赴派出所提告，但卻遭爆她騎車違規，掀起熱議。她今天出席韓國電影「FIGHTING！女孩們」活動，她首度回應：「我是正向、正面的人，不會輕易被打倒！」
李多慧曾透露會在台灣置產 ，外界擔心她是否會因為遭跟拍事件害怕而打退堂鼓，李多慧用中文大喊：「當然還是要！」她坦言還是非常愛台灣，但目前還是要先賺足夠的錢才能買房。李多慧分享自己本來就想住在高樓層，「我對住在高樓層很有憧憬，有機會買房我就想住高樓層」。但她也表示目前還沒開始看房，她分享：「喜歡環境比較安靜的地方，有夜市也是非常重要，但我的條件還是以幽靜為優先。」
李多慧也透露，明年有戲劇和電影的邀約，目前都還在討論階段，她透露想要挑戰壞人的角色，但一開始可能還是會先以符合自己可愛一點形象的角色為主，目前有看過的劇本還大多是愛情青春為主軸，之後有好消息會跟大家公布。
電影「FIGHTING！女孩們」故事描述1999年住在巨濟島的高中女孩「必善」（李惠利 飾）對嘻哈舞蹈瘋狂著迷，她人生的唯一夢想便是前往首爾，成為嚴正化的伴舞，為了獲得師長認可，好在校內擁有屬於自己的舞蹈練習室，她跟好友「美娜」（朴世婉 飾）說服當過啦啦隊隊長的轉學生「世賢」（趙妸㛦 飾），一起組成啦啦隊社團「千禧年女孩（millennium girls）」，她們跑遍家鄉各處，用熱情舞蹈為居民應援，也累積了深厚友誼，但接踵而來的難題，令女孩們面臨考驗，必善的青梅竹馬「植行」（李政河 飾）則是一路默默地陪在她身旁為她打氣，在末日預言不斷、充滿不確定性的世紀末裡，寫下最閃耀動人的青春篇章。
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