李多慧被跟拍不退縮 透露將在台灣置產

李多慧雖然被偷拍，但仍不改愛台灣的心。記者王聰賢／攝影

韓國啦啦隊女神李多慧日前遭狗仔跟拍，讓她赴派出所提告，但卻遭爆她騎車違規，掀起熱議。她今天出席韓國電影「FIGHTING！女孩們」活動，她首度回應：「我是正向、正面的人，不會輕易被打倒！」

李多慧曾透露會在台灣置產 ，外界擔心她是否會因為遭跟拍事件害怕而打退堂鼓，李多慧用中文大喊：「當然還是要！」她坦言還是非常愛台灣，但目前還是要先賺足夠的錢才能買房。李多慧分享自己本來就想住在高樓層，「我對住在高樓層很有憧憬，有機會買房我就想住高樓層」。但她也表示目前還沒開始看房，她分享：「喜歡環境比較安靜的地方，有夜市也是非常重要，但我的條件還是以幽靜為優先。」

李多慧也透露，明年有戲劇和電影的邀約，目前都還在討論階段，她透露想要挑戰壞人的角色，但一開始可能還是會先以符合自己可愛一點形象的角色為主，目前有看過的劇本還大多是愛情青春為主軸，之後有好消息會跟大家公布。