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周杰倫演唱會1票難求 短影音辣妹鑽入下水道為聽歌

記者林怡秀／即時報導
女孩們辣扮下水道聽周杰倫演唱會。(圖／NightCo.io提供)
女孩們辣扮下水道聽周杰倫演唱會。(圖／NightCo.io提供)

周杰倫大巨蛋演唱會的門票秒殺，引發眾多歌迷「一票難求」的遺憾，就在部分粉絲開玩笑說要「爬進大巨蛋下水道」來聽演唱會時，老司機專屬短影音平台NightCo.io女孩們用最火辣的裝扮去 「下水道」 支持周杰倫。這一創意在社群媒體上迅速吸引關注，身穿熱辣造型的 NightCo.io 女孩們紛紛在平台上傳照片和影片，模擬如何在下水道聆聽偶像的表演，這些內容一經發布引起網友共鳴，在社群媒體上迅速掀起熱潮。

NightCo.io 創辦人 DK 表示：「這次周杰倫演唱會的盛況顯示了他在所有人心中的獨特地位。我們全公司都是周董粉絲，票開賣當天我們可是出動全體員工手刀搶票，很幸運有買到 6 張，決定大家一起分享，以隨機的方式送給 NightCo.io 的粉絲。」

他也開玩笑的對歌迷喊話，不要冒險闖下水道，歡迎大家參與 NightCo.io 活動同樂，更有機會跟 NightCo.io 女孩們一起去看演唱會。

NightCo.io 今年 7 月創辦至今，熱度不斷上升，與台灣一般的成人平台不同，創辦人之一＿愛妃教母＿本身是成人影音創作者，她說：「過去很多知名的成人平台，不僅剝削創作者的利益，更不重視創作者的權益，例如我們過去被打賞 1 萬元，但實際進到我們口袋的只有 3000 元不到，因此決定站出來做一個「由創作者為了創作者開發出來的平台」，同時為了支持認真工作的女孩，分潤比例最高可達 100% 。」這樣的分潤也創下全台成人平台首例，因此吸引了眾多知名火辣的創作者們進駐。

周杰倫 社群媒體

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