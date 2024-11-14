公視「神木之森」獲AIS盧米埃爾8K部門優秀作品獎

紀錄片「神木之森：阿里山森林鐵道紀行」拿下2024盧米埃爾獎。(圖／公視提供)

由台灣公共電視與日本 NHK共同製作的8K紀錄片「神木之森：阿里山 森林鐵道紀行」（《神木之森》），在台灣播出後廣受好評，昨（11/13）更傳來捷報，榮獲由好萊塢各大片廠共同成立的先進影像協會日本分會（Advanced Imaging Society Japan Committee ，AIS-J）頒發的2024盧米埃爾獎（Lumiere Japan Awards）8K部門優秀作品獎。

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AIS盧米埃爾獎以表彰娛樂藝術和科技結合的傑出作品而聞名。此次「神木之森」能從眾多作品中脫穎而出，不僅是對台灣與日本團隊在8K超高畫質影像製作技術上的肯定，更彰顯了台日合作在文化交流上的豐碩成果。

公視製作人施悅文表示： 「頒獎典禮現場看到入圍 者的座位名牌都是日本人的名字，只有我一個是外國人，頓時感受到競爭激烈」。

NHK製作人柴崎壮與施悅文共同上台領獎，柴崎壮致詞表示，「這部阿里山森林鐵路的紀錄片是NHK與PTS首部超高畫質8K影片的合作。過程中雙方互相學習，完成之後也在台灣兩廳院廣場進行2000人的戶外放映，嘉義也有近千人放映活動」令他非常感動，也提到紀錄片繼續與國立科學教育館合作，多元應用在沉浸式劇場。

「神木之森」由金馬影后桂綸鎂配音，日本作曲大師吉田潔操刀音樂；透過8K超高畫質拍攝，並結合了22.2聲道收音技術，細膩呈現阿里山森林鐵道的百年風華，以及沿線的壯麗山景。讓觀眾探索鐵道歷史文化與自然生態，更記錄沿線居民與林鐵深厚的情感。