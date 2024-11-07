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5項房屋改造升級 美國人最常後悔

台男星爆家族「短命基因」拚了命要看到女兒大學畢業

記者葉君遠／即時報導
九孔想辦法延長自己壽命。圖／民視提供
九孔想辦法延長自己壽命。圖／民視提供

57歲的藝人九孔這因為老來得女，重心轉回台灣，在金山買下2000坪的地，聽了王中平的建議，種下68棵五葉松、35棵竹柏，寓意「松柏長青」，沒想到最後這些樹全死了，「都怪王中平，都是他的建議，現在死在那邊，也不知該怎辦」。

他本是台灣綜藝咖，15年前拍了一部黃渤主演的「瘋狂的賽車」在大陸打開知名度，從此升格電影明星，多年來奔走兩岸，拍了數十部作品，包括「西虹市首富」等賣座電影。年過50，他一直想成家生子，剛好遇上疫情，才讓他腳步趨緩，終於在55歲這年，讓他如願以償當了父親。

疫情期間，他花了2000多萬(新台幣，約合逾62.3萬美元)在金山買下2000坪土地，聽王中平的建議買下大樹，慢慢打造家園，他大笑說，「我買的都是直徑30公分的樹，不敢買小苗，因為苗太小，等種到大了，我也掛了，最後直接樹葬。」王中平還送來20棵砂糖桔、10棵紅心柳丁和藝妓咖啡一併種下。

沒想到經過兩年，在農地蓋的房子、電線遭小偷偷走，而那些他想像中的大樹成蔭全死了，「都是王中平，當時說有103棵樹免費讓我從中南部帶走，結果斷根、運費、加上整理，花了我上百萬，現在成了一排枯木，有一次李李仁到我農地小屋作客，看到枯樹很困惑，只能說『你種的草很漂亮』，我真的氣死，王中平還說他是種樹好手，結果沒有一棵活下來，全死了」。

農地也荒在那裡，九孔已經久久沒去探訪，想想當初花2000多萬打造的農園夢，如果可能，打算3000萬(約合93.5萬美元)賣掉，免得看了心煩。

樹會早死，九孔說，自己家族也有短命基因，「我阿公活到30多歲就走了，我爸72、我阿嬤74歲，我媽最長壽，我照顧得很好活到79歲，所以我為了看到女兒大學畢業，所以每天努力跑步，但我會想辦法跟她說千萬別留級，不然她若留級，我就掛了，看不到了」。

疫情 咖啡 賽車

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