陸劇男神獻古偶劇初吻 NG花絮驚見真實慌張樣

「錦繡安寧」張晚意(右)、任敏上演偽兄妹戀。圖／台灣大哥大MyVideo提供

陸劇男神張晚意搭檔「玉骨遙」女星任敏主演古裝劇「錦繡安寧」，自開播以來穩坐台灣大哥大 MyVideo平台陸劇收視第一。劇中假兄妹的設定注入新鮮感，張晚意飾演的「三哥」羅慎遠與任敏飾演的「七妹」羅宜寧逐漸萌生愛意，演繹出令人心動的「禁忌愛情」、「角色間的情感羈絆」是最大看點。而劇情中穿插的「懸疑宅鬥情節」，兩人攜手調查家族陰謀、尋找真相，加上男二「陸嘉學」（此沙 飾）的情感糾葛，以及被網友封為高顏值「簪花男團」的視覺享受，5大看點成功引爆討論熱潮。

劇中張晚意得知和對方無血緣關係，趁著幫女方上藥時確認心意，「你心裡有沒有我？」任敏害羞地點頭，他便嘴對嘴親了上去，吻完終於鬆口氣，「這份心意我憋在心裡太久了，我不想騙自己。」雙向奔赴的「確認吻」讓劇迷不禁扶心臟直呼太甜蜜。

不過拍攝花絮釋出，張晚意先是要求在場女性工作人員提出吻戲建議，導演單刀直入叫他直接親，他立刻張大眼睛驚訝回：「直接就親上了？還是先拉一下手吧！」慌張模樣全被拍。原來這是張晚意首次拍攝古裝偶像劇吻戲，已播出的「柳舟記」吻戲其實是在「錦繡安寧」之後才拍攝。