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「珠簾玉幕」變「珠簾玉米」？ 趙露思揪團挺新劇 「他」意外成笑點

娛樂新聞組／即時報導
趙露思發動「親友團」力挺新劇「珠簾玉幕」。(取材自微博)
趙露思發動「親友團」力挺新劇「珠簾玉幕」。(取材自微博)

大陸女星趙露思近年躍升陸劇女神，她二搭劉宇寧的新劇「珠簾玉幕」日前開播，立刻打敗同檔期虞書欣的「永夜星河」，奪下熱度冠軍。為了這場對決，趙露思拉來肖戰、周雨彤、鹿晗、薛之謙等人發文宣傳，其中，以頂流肖戰最受關注而薛之謙的「珠簾玉米」也讓不少網友笑噴。

據統計，趙露思目前已發動數十位「親友團」力挺新劇，包括男神肖戰、周雨彤、奚夢瑤、周也、王安宇、曾黎、張一山等。曾與趙露思合作過「且試天下」的楊洋雖然沒發文，但新劇「凡人修仙傳」官方微博也發文助陣。

虞書欣則找來張凌赫、鞠婧禕、黃曉明、楊超越、金靖等人助陣，聲勢直逼趙露思。

不過，趙露思在找薛之謙時，發生一段有趣小插曲，隨著薛之謙曝光兩人對話，笑翻不少網友。

趙露思當時不慎將劇名「珠簾玉幕」誤打成「珠簾玉米」，沒想到薛之謙發了一個大拇指貼圖，後來經過修正才知道對方打錯字了，他回覆，「我以為農業呢你搞…」。

薛之謙還表示，本以為這是一部「古代缺糧劇」，這樣的調侃讓網友捧腹大笑，更看出兩人的好交情。

網友表示，「聊天記錄果然證明是好朋友無疑了」、「這對話太有梗了」、「兩人都好可愛」、「兩人以有趣的方式讓大家記住了劇名」。

據悉，趙露思和薛之謙是在「火星情報局」第二季中熟識，她在節目中唱薛之謙的歌卻大走音，連薛之謙也受到影響跟著跑調。

薛之謙是趙露思多年好友。(取材自微博)
薛之謙是趙露思多年好友。(取材自微博)

趙露思 黃曉明 鹿晗

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