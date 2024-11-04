我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克百萬抽獎爆黑箱？ 挺川委員會認了「有挑過」

何時勝選者會揭曉？ 美國大選投票日6大看點

景甜做手術上熱搜… 「素顏病床照」曝光 自爆：沒洗臉有眼屎

娛樂新聞組／即時報導
景甜的素顏照引起網友熱議。(取材自微博)
景甜的素顏照引起網友熱議。(取材自微博)

大陸女星景甜曾演出「長城」、「金剛：骷髏島」及「環太平洋2」等好萊塢電影，但在今年8月推出電視劇「四海重明」就鮮少露面。近日，她突然在社交平台PO出影片，只見她全素顏躺在病床上，提到自己剛做完腿部手術，正在努力復健中。消息秒登上熱搜。

影片中，景甜承認幾天前做了腿部手術，還說手術雖然比預想的要疼，但總體來說非常成功。現在她已經過了需要打點滴的階段，正在進行康復訓練。素顏的景甜還開玩笑說自己沒洗臉，還有眼屎，要鏡頭別照得太近，並請大家幫忙美顏。

景甜表示，這次治療包括磨骨、縫合韌帶及打釘子，術後需要3周復健，之後就可以正常工作，也希望粉絲不要太擔心，一切都很順利，並還開心分享自己的術後美食包括陝西的扯麵、大蝦、花椰菜和湯。而景甜的主治醫生也在社交平台分享手術狀況，指必須及時動手術，才能避免軟骨進一步損傷。

看了視頻，不少網友紛紛留言，「祝福她早日康復」、「怎麼有人素顏還這麼好看」、「皮膚白到發光啊」。

據悉，景甜曾透露受到多年腿傷之苦，更曾在社群平台上發文，「打戲後遺症，膝蓋嚴重積水，搞得現在每天早上開工的時候都得針灸理療，從小就怕扎針，唉，實在沒招兒的時候什麼都得試。」

景甜 好萊塢

上一則

粉絲日本捕獲野生梁朝偉 影帝「大陣仗出巡」超氣派

下一則

「珠簾玉幕」變「珠簾玉米」？ 趙露思揪團挺新劇 「他」意外成笑點

延伸閱讀

男性結紮會不會影響性能力？泌尿科醫師解答

男性結紮會不會影響性能力？泌尿科醫師解答
醫藥／若容易發胖、新陳代謝差 可檢查甲狀腺

醫藥／若容易發胖、新陳代謝差 可檢查甲狀腺
婦科疾病年輕化 機械手臂手術 摘子宮肌瘤助孕

婦科疾病年輕化 機械手臂手術 摘子宮肌瘤助孕
播放打敗流量明星 3無劇「唐詭2」暑期檔稱王

播放打敗流量明星 3無劇「唐詭2」暑期檔稱王

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了