景甜做手術上熱搜… 「素顏病床照」曝光 自爆：沒洗臉有眼屎

景甜的素顏照引起網友熱議。(取材自微博)

大陸女星景甜 曾演出「長城」、「金剛：骷髏島」及「環太平洋2」等好萊塢 電影，但在今年8月推出電視劇「四海重明」就鮮少露面。近日，她突然在社交平台PO出影片，只見她全素顏躺在病床上，提到自己剛做完腿部手術，正在努力復健中。消息秒登上熱搜。

影片中，景甜承認幾天前做了腿部手術，還說手術雖然比預想的要疼，但總體來說非常成功。現在她已經過了需要打點滴的階段，正在進行康復訓練。素顏的景甜還開玩笑說自己沒洗臉，還有眼屎，要鏡頭別照得太近，並請大家幫忙美顏。

景甜表示，這次治療包括磨骨、縫合韌帶及打釘子，術後需要3周復健，之後就可以正常工作，也希望粉絲不要太擔心，一切都很順利，並還開心分享自己的術後美食包括陝西的扯麵、大蝦、花椰菜和湯。而景甜的主治醫生也在社交平台分享手術狀況，指必須及時動手術，才能避免軟骨進一步損傷。

看了視頻，不少網友紛紛留言，「祝福她早日康復」、「怎麼有人素顏還這麼好看」、「皮膚白到發光啊」。

據悉，景甜曾透露受到多年腿傷之苦，更曾在社群平台上發文，「打戲後遺症，膝蓋嚴重積水，搞得現在每天早上開工的時候都得針灸理療，從小就怕扎針，唉，實在沒招兒的時候什麼都得試。」