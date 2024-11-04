台女星上演宮鬥劇？她爆哭：想離開演藝圈

曾莞婷出席Netflix《影后》上線記者會。記者吳致碩／攝影

由楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖等主演，Netflix 影集「影后」4日舉行上線記者會，該劇豪華卡思陣容堅強，完整呈現演藝圈生存實錄，記者會上，女明星們分享拍戲趣事，曾莞婷一句「想離開演藝圈」引爆現場淚海，所有女演員哭成一團。

「影后」劇中，曾莞婷飾演凍齡美魔女，個性傲嬌，還有一原則「不接媽媽角色」，該劇被比喻為演藝圈宮鬥劇，記者會現場，曾莞婷便活生生上演一段宮鬥劇碼，被問到演出該劇最挑戰的部分，她指出每場戲都很有挑戰，曾拍完戲回家哭3天，不知道在演戲還是在自己的人生，瞬間哽咽：「有想要離開演藝圈的念頭，因為角色太貼近，但想要離開又割捨不下，最後還是妥協留在舞台。」

曾莞婷吐露耕耘演藝圈多年的心聲，一番哽咽淚崩，當場引來謝瓊煖為她拿衛生紙擦淚，曾莞婷提及劇中印象深刻的一場戲，以為製作人找自己當女主角，後來才知是女主角的媽媽，令她一秒回到現實，想起過往前男友道別時的一句話，當時前男友告知將結婚，未婚妻也懷孕了，反問她：「現在的妳，開心嗎？」這句話直接戳中她的內心，再回到「影后」劇中，當得知自己已經要演媽後，她在餐廳廁所傷心痛哭，「嚴藝文導演抱著我，告訴我這場戲是最後一場，但在我內心，這是我獻給演藝圈的最後一場戲。」