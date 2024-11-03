我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳忠達戰死烏克蘭「若我發生意外，讓我留在這裡」

紐時：為何民主黨選得這麼吃力？癥結並非川普

台灣粉絲注意 劉德華突脫口「明年要來」 感性心聲不藏了

記者林士傑、陳穎／即時報導
劉德華(中)3小時演出毫無冷場。記者林士傑／攝影
劉德華(中)3小時演出毫無冷場。記者林士傑／攝影

香港藝人劉德華（華仔）在妻小見證之下，今晚成功刷新里程碑，在小巨蛋51小時連唱4場，也替每場安排彩蛋歌曲，3小時演出毫無冷場。他今晚舉辦「今天⋯is the Day」巡演最終場，突脫口「可能明年要來，但是也不可能，或者是後年來」，讓全場萬人瘋狂尖叫，期待能和偶像再見一面。

他喜歡和歌迷玩起「劉德華我愛你」的喊聲遊戲，常常連著數次，歌迷喊著開心，他聽得心滿意足，向眾人喊話「喜歡唱就唱，喜歡喊愛我就喊愛我」。昨晚第3場演唱彩蛋歌曲「峰迴路轉」前，他有感而發稱一路以來有高有低，幸而有每位粉絲陪伴著他，「未來不管有什麼發生，都是好了」。

只是他闊別11年攻蛋，4萬張門票共有84萬人實名登記，中籤機率低於5%，仍有許多向隅粉絲抱憾。有網友上周關閉營利功能，在YouTube上傳約3小時全程演出，多數圓夢粉絲致謝稱如同身歷其境；但也有人反對指控對方侵害著作權，對此，主辦單位超級圓頂表示：「已向YouTube提出侵權要求下架的要求，也呼籲民眾尊重表演者與版權。」

而能歌也能演的華仔，近年不斷挑戰自我，在電影「危機航線」飾演國際安保專家，為保護失明的女兒於高空中單挑劫機暴徒，1打12大秀超強拳腳功夫。劉德華還為了這部作品，重新翻唱歌曲「親愛的小孩」，相當動人。

華仔另外一部新片「焚城」是香港罕見的災難大片，跟莫文蔚自「童夢奇緣」後相隔19年再度合作，兩人在片中對輻射災害應變意見分歧，有大量爭吵橋段，莫文蔚演到情緒崩潰，難以平復心情，劉德華在一喊卡就送上愛的抱抱，撫平她的心情。

劉德華在「焚城」中飾演處理輻射洩漏的專家。圖／華映提供
劉德華在「焚城」中飾演處理輻射洩漏的專家。圖／華映提供
劉德華在小巨蛋51小時連唱4場，成功刷新里程碑。圖／台灣映藝提供
劉德華在小巨蛋51小時連唱4場，成功刷新里程碑。圖／台灣映藝提供

劉德華 香港 YouTube

上一則

觀眾不滿只唱4首喊受騙退票 王心凌親上火線回應了

延伸閱讀

劉德華被批 作家諷綠：昔邀當金馬嘉賓 今變臉比翻書快

劉德華被批 作家諷綠：昔邀當金馬嘉賓 今變臉比翻書快
63歲劉德華一天開2場演唱會 心疼粉絲為他落淚

63歲劉德華一天開2場演唱會 心疼粉絲為他落淚
綠批劉德華唱「中國人」 藍：沒人需為認同道歉只是幹話

綠批劉德華唱「中國人」 藍：沒人需為認同道歉只是幹話
藍委：民進黨思想審查藝人 賴清德真的認同嗎？

藍委：民進黨思想審查藝人 賴清德真的認同嗎？

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59
「懼裂」黛咪摩爾手指做特殊化妝。圖／CATCHPLAY提供

黛咪摩爾「懼裂」太強大 肉體恐懼搶影后：手指有戲

2024-10-30 14:21

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%