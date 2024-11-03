台灣粉絲注意 劉德華突脫口「明年要來」 感性心聲不藏了

劉德華(中)3小時演出毫無冷場。記者林士傑／攝影

香港 藝人劉德華 （華仔）在妻小見證之下，今晚成功刷新里程碑，在小巨蛋51小時連唱4場，也替每場安排彩蛋歌曲，3小時演出毫無冷場。他今晚舉辦「今天⋯is the Day」巡演最終場，突脫口「可能明年要來，但是也不可能，或者是後年來」，讓全場萬人瘋狂尖叫，期待能和偶像再見一面。

他喜歡和歌迷玩起「劉德華我愛你」的喊聲遊戲，常常連著數次，歌迷喊著開心，他聽得心滿意足，向眾人喊話「喜歡唱就唱，喜歡喊愛我就喊愛我」。昨晚第3場演唱彩蛋歌曲「峰迴路轉」前，他有感而發稱一路以來有高有低，幸而有每位粉絲陪伴著他，「未來不管有什麼發生，都是好了」。

只是他闊別11年攻蛋，4萬張門票共有84萬人實名登記，中籤機率低於5%，仍有許多向隅粉絲抱憾。有網友上周關閉營利功能，在YouTube 上傳約3小時全程演出，多數圓夢粉絲致謝稱如同身歷其境；但也有人反對指控對方侵害著作權，對此，主辦單位超級圓頂表示：「已向YouTube提出侵權要求下架的要求，也呼籲民眾尊重表演者與版權。」

而能歌也能演的華仔，近年不斷挑戰自我，在電影「危機航線」飾演國際安保專家，為保護失明的女兒於高空中單挑劫機暴徒，1打12大秀超強拳腳功夫。劉德華還為了這部作品，重新翻唱歌曲「親愛的小孩」，相當動人。