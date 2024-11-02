我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地移民自稱重複投票？美情報機構：俄國造假影片

大選競爭激烈 誰入主白宮恐得看賓州小郡開票結果

湯姆克魯斯還想拍「不可能任務9」 效法哈里遜福特

記者陳建嘉／即時報導
湯姆克魯斯主演「不可能的任務」系列，動作特技戲幾乎都親自上陣。(美聯社)
湯姆克魯斯主演「不可能的任務」系列，動作特技戲幾乎都親自上陣。(美聯社)

湯姆克魯斯貴為好萊塢天王，近年才剛拍完代表作續作「不可能的任務8」，預計明年5月上檔，先前曾盛傳派拉影業預計正式結束該系列，不過62歲的阿湯哥認為自己還年輕，還想拍第9集，「哈里遜福特80幾歲還在拍電影，我還有20年追上他」。

由於「不可能的任務」系列每集都斬獲大好評，票房也相當亮眼，但因為該片有大量高難度特技，再加上湯姆克魯斯剛過60歲，日前傳出將改由其他年輕演員接棒，不過湯姆克魯斯接受外媒訪問時提到哈里遜福特直到80多歲還在拍「印第安納瓊斯」系列，「我會繼續拍『不可能的任務』系列，直到我追上他的年紀」。

而「不可能的任務8」籌拍時受到疫情影響，再加上多次停拍、補拍，又有遠比前幾集盛大的動作場面，成本據傳已經飆升至近4億美金，但據傳阿湯哥對該片相當有信心，認為該片將會突破系列新紀錄。

才剛拍完「不可能的任務8」，湯姆目前也正在籌備「捍衛戰士3」，而外媒「好萊塢報導者」指出湯姆的野心不僅於此，由他主演的1990年賽車特技電影「霹靂男兒」也將拍續集，但這是他與前妻妮可基嫚的定情作，外界認為2人早就各自有新戀情，若要拍續集，找回前任女主角的機會似乎不高。

湯姆克魯斯曾被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）
湯姆克魯斯曾被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 阿湯哥 好萊塢

上一則

直擊／劉德華一日2場 朱麗蒨攜女兒暗燈溜入小巨蛋

延伸閱讀

巴奧／阿湯哥閉幕竟被強吻 網友期待2028會旗交接給妮可基嫚

巴奧／阿湯哥閉幕竟被強吻 網友期待2028會旗交接給妮可基嫚
好萊塢標誌為奧運變身 超吸睛

好萊塢標誌為奧運變身 超吸睛
巴奧閉幕╱湯姆克魯斯從天降 持會旗現身洛杉磯 2028洛奧接棒

巴奧閉幕╱湯姆克魯斯從天降 持會旗現身洛杉磯 2028洛奧接棒
阿湯巴奧閉幕空降「出任務」帥騎重機接走會旗

阿湯巴奧閉幕空降「出任務」帥騎重機接走會旗

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
徐璐如今變得更有女人味。(取材自微博)

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

2024-10-26 08:00
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59
「懼裂」黛咪摩爾手指做特殊化妝。圖／CATCHPLAY提供

黛咪摩爾「懼裂」太強大 肉體恐懼搶影后：手指有戲

2024-10-30 14:21

超人氣

更多 >
12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持

12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持
北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒
歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效
用65歲定義老人已過時 各世代都應提早準備迎老

用65歲定義老人已過時 各世代都應提早準備迎老
觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」