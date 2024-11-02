湯姆克魯斯還想拍「不可能任務9」 效法哈里遜福特

湯姆克魯斯主演「不可能的任務」系列，動作特技戲幾乎都親自上陣。(美聯社)

湯姆克魯斯 貴為好萊塢 天王，近年才剛拍完代表作續作「不可能的任務8」，預計明年5月上檔，先前曾盛傳派拉影業預計正式結束該系列，不過62歲的阿湯哥 認為自己還年輕，還想拍第9集，「哈里遜福特80幾歲還在拍電影，我還有20年追上他」。

由於「不可能的任務」系列每集都斬獲大好評，票房也相當亮眼，但因為該片有大量高難度特技，再加上湯姆克魯斯剛過60歲，日前傳出將改由其他年輕演員接棒，不過湯姆克魯斯接受外媒訪問時提到哈里遜福特直到80多歲還在拍「印第安納瓊斯」系列，「我會繼續拍『不可能的任務』系列，直到我追上他的年紀」。

而「不可能的任務8」籌拍時受到疫情影響，再加上多次停拍、補拍，又有遠比前幾集盛大的動作場面，成本據傳已經飆升至近4億美金，但據傳阿湯哥對該片相當有信心，認為該片將會突破系列新紀錄。