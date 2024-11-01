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劉德華與妻低調相愛36年 演唱會上罕見大動作告白

記者林士傑／即時報導
劉德華舉手投足盡是魅力。圖／超級圓頂提供
劉德華舉手投足盡是魅力。圖／超級圓頂提供

劉德華（華仔）有愛妻朱麗蒨相伴，1日在小巨蛋舉辦「今天⋯is the Day」巡演，在接近尾聲階段，主動貼心地叮嚀歌迷「只要我唱完，你們就喊『劉德華你回來』、『劉德華我要你』」，果然他如粉絲所願重返台上安可超過30分鐘。

今晚正要演唱「17」歲時，他預告這是最後1首歌，台下瞬間不斷哀號，他解釋：「有些人會真的以為是最後1首歌 ，然後就走了。」其實他有安排安可歌單，然後有感而發說現場應該有很多年輕歌迷，「可能我年輕的時候，你們都沒看過，我唱『親愛的小孩』的時候你們看過嗎？」怕大家回沒看過，他幽默表示：「沒看過沒關係，我現在長得比以前帥。」

對於被誇愈老愈帥，華仔則說現在長得比以前帥，「這種就是有故事的男人，想跟你們分享，我剛入行17歲，以前對我怎麼樣沒關係，你們要愛我一萬年，未來的時間，你必須要對我好，如果你們愛我，手機燈打開讓我知道」。

他安可時先帶來「倒轉地球」、「恭喜發財」等8分鐘勁歌熱舞組曲，唱完「世界第一等」之後，台下突然很有默契地喊起安可，他指著每一位觀眾說：「謝謝你們陪我一起唱，捨不得是吧？」他坦承自己也捨不得，即興清唱「今天」說要不要從頭開始，台下自然反應熱烈，可惜不能如願。

準備演唱「我和我追逐的夢」之前，他說這首歌曲是比較早期的歌，突然指向台下感性表示「我有個夢，跟你們有個家，她是我老婆、他是我岳父，如果沒有人要你，我養你們」，相戀超過36年的老婆朱麗蒨就在台下，此舉相當浪漫，他的告白也很深情，喊話「謝謝你們陪了我40年」。

隨後華仔演唱「仍唱我的歌」、「掌聲響起」，因為明天還有2場，他放話「12個小時之內我要跟你們拚了」，表示跟粉絲之間有個承諾：「只要你們願意，我80歲還在唱；只要你們願意，我100歲還拍片；只要你們願意，我120歲也陪你們變老。」附上手比愛心送給全場，他感動地說：「謝謝你們的愛，這是充滿愛的演唱會，而且好久沒有聽到那麼多掌聲。」最後以「真永遠」畫下完美句點。

劉德華(中)率領24位舞者賣力唱跳。圖／超級圓頂提供
劉德華(中)率領24位舞者賣力唱跳。圖／超級圓頂提供

劉德華

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