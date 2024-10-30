他們結婚了？劉大錘再爆料：兩對明星低調領證

潘粵明被爆和緋聞女友尹姝貽已經結婚。（取材自微博）

娛樂圈知名狗仔劉大錘再放出猛料，稱有兩對明星情侶已低調領證，並透露兩名男主角都屬於一夜暴紅的類型；綜合媒體報導，這兩對情侶被點名是潘粵明與尹姝貽、陳牧馳與陳冰。相關話題衝上熱搜，不過網友態度反差大，給潘粵明和尹姝貽祝福，對陳牧馳陳冰卻滿是調侃。

據報導，狗仔說的第一對情侶是在香港 領證，男方因破案題材電視劇爆火，女方是同一部戲的較不知名的藝人，諸多的信息都指向潘粵明和尹姝貽；潘粵明2017因探案劇「白夜追兇」翻紅，尹姝貽在劇中出演趙茜一角。

潘粵明和尹姝貽因「白夜追兇」傳出緋聞 ，2019年起，媒體就多次拍到兩人同框畫面；潘粵明醉酒尹姝貽在一旁照顧、兩人路邊水果攤牽手買水果，今年更拍到潘粵明與尹姝貽在上海虹橋國際機場手牽手、相視而笑，十分甜蜜。

報導指出，雖然潘粵明和尹姝貽從未官宣過戀情，但卻是娛樂圈公開的甜蜜，即便領證也很正常，網友紛紛送上祝福。

至於另一對領證情侶爭議就多了。劉大錘稱男主角是參與過一個古裝奇幻大IP的C姓男生，也曾在網路被另一名男生重拳出擊，但C姓男和C姓女並未受輿論影響，兩人已悄悄領證。

媒體就指出，陳牧馳因「封神」大火，但走紅後卻爆出一堆爭議，除了閃婚又離婚，還被男星吳楚爆出兩人有親密行為；而被曝和陳冰戀情時唯恐掉粉，也是拚命迴避。