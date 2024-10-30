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台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

記者葉君遠／專訪
郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影
郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

郁方17歲的兒子Bryan參與的團隊，以「防治登革熱」為題赴法國巴黎參加美國麻省理工學院(MIT)主辦的「國際遺傳工程機器競賽」（iGEM），打敗第二名的中國隊奪下世界冠軍，到底如何教育小孩成才？她說：「當一個懶惰的媽媽，他就學會獨立與自律。」

登革熱在台橫行多年，埃及斑蚊甚至可能跨越北回歸線影響北台灣，Bryan過去這年參與的團隊，在甜菜根裡找到一種成分吸引蚊子，再利用從益生菌中萃取的物質，讓其接觸後生出來的孑孓不再有生殖能力，這回拿下4項大獎，也是台灣在iGEM史上最好成績。

Bryan高中後一直是全校第一名，郁方說，從他小時候，就灌輸一個觀念，當爸媽的只負責栽培，至於「未來要開賓士還是坐巴士，全交給他自己決定，我們不介入，甚至他最後想開Uber我們都接受，但當他看過這個社會，就會思考自己想過什麼樣的生活」。

她教育的方式是讓小孩自己決定補習那些科目，「我們以退為進，他若缺什麼，去找了老師，我就付錢，過程完全不介入，你若不想補，我們還省錢，但他是個自律的小孩，這兩年辛苦到完全沒有周六日和寒暑假，一直在做實驗，最後的成績讓我們驚喜感動」。

Bryan高中畢業決定赴美念紐約大學，目前還未決定念商或生物科技，郁方老公是斐儷珠寶總經理，Bryan念商就會回來接家業，在猶豫的時候看到黃仁勳說，下一個世代，就是生命科學的世代，她說，「看來也是老天爺給的緣分，他想念什麼，都好」。

郁方笑說，他出發去比賽坐經濟艙，老公跟兒子說，如果拿到金牌，就讓他坐商務艙回來，「結果拿到第一，和4面金牌，我們想兌現承諾，沒想到商務艙、豪經艙都客滿，他182公分、近百公斤，大個子最後只好繼續擠經濟艙搭十多個小時回來」。

她笑說，「兒子念國中時問我，媽，我們家有錢嗎？我說還可以，就不愁吃穿，他說那阿公呢？我說阿公挺有錢的，他就哭了，說大家都說富不過三代，我以後會沒有錢，我聽了大笑，說你想太多了，我跟老公的想法是把資源放在給他們的教育，至於未來有沒有家產，就看他們表現」。

她用電影「滿城盡帶黃金甲」裡周潤發說的那句台詞「我沒給，你不能要」教育小孩，「我的錢是我們賺的，你們得靠自己，我只栽培你們到大學，給你們面對社會的武器，其他的不多給，我跟老公討論過，留下來的錢也可以捐給慈善，這是我們的教育態度」。

周潤發 黃仁勳 埃及

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